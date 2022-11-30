Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
49 минут назад

Врач объяснила, чем опасны плотные перекусы перед сном

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Регулярные перекусы перед сном грозят не только лишним весом, но и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также повышают риск развития диабета. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.

Врач объяснила, чем опасны плотные перекусы перед сном
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как отмечает Людмила Соснина, пищеварительный процесс начинается во рту, когда вырабатывается слюна, которая способствует перевариванию углеводов. Потом в течение двух-трех часов пища обрабатывается в желудке, затем поступает в тонкую кишку, где происходит всасывание полезных витаминов, элементов, а также белков, жиров и углеводов – это также занимает несколько часов.

Во время сна организм находится в восстановительном процессе, синтезирует гормоны и укрепляет иммунитет, а после еды ему приходится отложить это «дело» и заняться перевариванием, тратя на него энергию, которая необходима для другого, передают «Известия». Кроме того, активность выработки слюны и желудочного сока во сне снижается, поэтому питательные вещества могут не усваиваться должным образом.

«Также после плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод – так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода», – отметила Соснина.

Поэтому есть необходимо не менее чем за 3 часа до сна. Если голод не дает покоя, то безопаснее для организма будет принятие белковой пищи, например, творог без сахара, белковый омлет, натуральный йогурт. Также будет полезно выпить травяной чай.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители