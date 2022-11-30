Врач объяснила, чем опасны плотные перекусы перед сном

Регулярные перекусы перед сном грозят не только лишним весом, но и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также повышают риск развития диабета. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.

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Как отмечает Людмила Соснина, пищеварительный процесс начинается во рту, когда вырабатывается слюна, которая способствует перевариванию углеводов. Потом в течение двух-трех часов пища обрабатывается в желудке, затем поступает в тонкую кишку, где происходит всасывание полезных витаминов, элементов, а также белков, жиров и углеводов – это также занимает несколько часов.

Во время сна организм находится в восстановительном процессе, синтезирует гормоны и укрепляет иммунитет, а после еды ему приходится отложить это «дело» и заняться перевариванием, тратя на него энергию, которая необходима для другого, передают «Известия». Кроме того, активность выработки слюны и желудочного сока во сне снижается, поэтому питательные вещества могут не усваиваться должным образом.

«Также после плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод – так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода», – отметила Соснина.