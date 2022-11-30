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2 часа назад

Невролог предупредил об опасности переутомления

Постоянное переутомление может грозить серьезными проблемами со здоровьем. Невролог клиники «Синай» Валерий Югай рассказал, как избежать сбоев в организме.

Невролог предупредил об опасности переутомления
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Переутомление, или синдром хронической усталости, – это не просто симптом, это болезнь, приводящая к нарушению работы всего организма человека», – отметил невролог.

Как отмечает Валериий Югай, переудомление может возникать из-за длительного стресса, повышенной ответственности, отсутствия режима и плохого питания. Также к нему приводит отсутствие отдыха, частые болезни и повышенные физнагрузки.

В первую очередь из-за переутомления возникают проблемы со сном. Людям тяжело заснуть, они просыпаются посреди ночи. Затем появляется апатия, пропадает настроение, передает «Газета.ру».

Постепенно меняется и лицо человека – кожа бледнеет, под глазами появляются круги, усиливается потоотделение. Женщины могут сталкиваться с нарушениями менструального цикла.

Все это может привести к истощению нервной системы, депрессии.

Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует в первую очередь заняться режимом дня – стараться ложиться спать не позднее 23:00 и спать не менее 8 часов.

Днем надо чаще давать себе отдохнуть, менять деятельность и не забывать о прогулках, а на работе и дома уменьшить нагрузку. Также важно наладить питание, сделать его сбалансированным и восполнить запас витаминов.

Здоровье,
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