Почему татуировка во время беременности плохая идея

Во время беременности у женщины куча всяких ограничений. Это не ешь, то не пей, а вот то пей, но только с разрешения врача. Им приходится не только менять свой рацион и образ жизни, но и ещё воздерживаться от простых человеческих прихотей вроде желания набить татуировку. Женщины не дадут соврать: даже если раньше никогда не хотелось, во время беременности может захотеться что угодно. Увы, татуаж дамам в положении противопоказан. И вот почему.

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Акушер-гинеколог Дарья Казакова пояснила, что нанесение татуировки навредит ребёнку в утробе матери. В составе чернил могут быть токсичные вещества, которые отразятся на развитии плода.

Кроме того, женщине могут занести опаснейшую инфекцию — вирусы гепатита В и С, а также ВИЧ. После нанесения татуировки у человека может развиться аллергическая реакция. Это связано с чернилами, которые содержат пластик. Дело может даже окончиться анафилактическим шоком, предупредила гинеколог.

А ещё татуаж — физически довольно болезненная процедура, особенно если наносить татуировки на лице, кистях рук и лодыжке. Казакова предупредила, что эта боль тоже может сказаться на течении беременности.