Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
6 минут назад

Эксперт предупредил об опасных свойствах полезного укропа

Волгоградская правда

Целебные свойства укропа известны с давних времен. Эту зелень используют в борьбе с респираторными заболеваниями, при проблемах ЖКТ, для остроты зрения и в косметических целях. Однако некоторым людям нужно употреблять укроп с большой осторожностью.

Эксперт предупредил об опасных свойствах полезного укропа
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В укропе очень много витаминов и необходимых организму микроэлементов, в том числе каротин, железо, фосфор, калий и другие. Эта зелень способна улучшить процессы пищеварения, очистить кишечник, помогает избавить дыхательные пути от мокроты, заживляет кожу при аллергии, сообщат издание «ИноСМИ».

Однако при употреблении укропа есть и некоторые противопоказания. Его не рекомендуется есть женщинам на поздних сроках беременности, чтобы не спровоцировать преждевременные роды. Также не стоит включать в рацион эту зелень тем, кто страдает пониженным давлением.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители