Неожиданно, но факт: буддизм может помочь при депрессии

Учёные недавно обнаружили, что люди, отличающиеся высоким уровнем стресса и невротизма, могут быть подвержены большему риску развития депрессии. Но есть способ исправить это: он заключается в том, чтобы придерживаться пяти заповедей буддизма.

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Нахатай Вонгпакаран из Чиангмайского университета (Таиланд) недавно вместе с коллегами провёл исследование, связанное с влиянием на психическое здоровье человека буддизма. Опубликованы результаты этого исследования в журнале PLOS ONE.

Оказалось, что люди, соблюдающие пять заповедей буддизма, меньше подвержены развитию депрессии. Эти пять заповедей призывают последователей религии не воровать, не убивать, не допускать сексуальных домогательств, не лгать злонамеренно, не употреблять одурманивающие вещества.

В более ранних научных исследованиях говорится, что более выраженный невротизм связан с повышенным риском развития депрессии. При этом в ходе нового исследования выяснилось, что при соблюдении пяти заповедей буддизма у людей с высоким уровнем невротизма и стресса может быть меньше вероятность столкнуться с депрессивными симптомами.