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2 часа назад

Стоматолог Карпович рассказал, почему женщины испытывают проблемы с зубами во время беременности

runews24.ru

Стоматолог Радион Карпович рассказал, почему зачастую женщинам после родов испытывают проблемы с зубами и кому необходима установка имплантов и протезов.

Почему женщины испытывают проблемы с зубами во время беременности
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во время беременности в организме женщины происходит гормональная перестановка. Этот процесс необходим для вынашивания ребенка. Также у некоторых беременных может возникнуть токсикоз. Из-за этого нарушается PH-полости рта.

«В итоге нарушается свертываемость крови, питание клеток, из тканей вымываются кальций и фосфор», - рассказал врач «Газете.Ru».

После этого воспаляются и кровоточат десны, появляется кариес и другие осложнения.

Во время беременности и после них женщины могут небрежно чистить зубы. Сначала их мучает токсикоз, а после из-за нехватки времени. Также заботы о ребенке меняют распорядок жизни женщины. Недосып, мало отдыха, перекусы на бегу приводят к стрессу и нехватке отдыха, что сказывается на здоровье зубов.

Зачастую беременные не хотят обращаться к стоматологу из-за боязни навредить ребенку. Карпович подчеркивает, сейчас специалисты используют безопасные препараты.

В случае, если зубы разрушились во время беременности по физиологическим причинам, то поможет установление имплантов или протезов. Для этого необходимо обратиться к специалисту.

Здоровье,
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