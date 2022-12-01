Почему женщины испытывают проблемы с зубами во время беременности

Стоматолог Радион Карпович рассказал, почему зачастую женщинам после родов испытывают проблемы с зубами и кому необходима установка имплантов и протезов.

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Во время беременности в организме женщины происходит гормональная перестановка. Этот процесс необходим для вынашивания ребенка. Также у некоторых беременных может возникнуть токсикоз. Из-за этого нарушается PH-полости рта.

«В итоге нарушается свертываемость крови, питание клеток, из тканей вымываются кальций и фосфор», - рассказал врач «Газете.Ru».

После этого воспаляются и кровоточат десны, появляется кариес и другие осложнения.

Во время беременности и после них женщины могут небрежно чистить зубы. Сначала их мучает токсикоз, а после из-за нехватки времени. Также заботы о ребенке меняют распорядок жизни женщины. Недосып, мало отдыха, перекусы на бегу приводят к стрессу и нехватке отдыха, что сказывается на здоровье зубов.

Зачастую беременные не хотят обращаться к стоматологу из-за боязни навредить ребенку. Карпович подчеркивает, сейчас специалисты используют безопасные препараты.