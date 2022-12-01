Психиатр назвала физические проявления стресса, при которых стоит обратиться к врачу

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Стресс способен отражаться не только на психическом состоянии человека, но и на физическом. Как тело реагирует на тяжелые переживания, «Вечерней Москве» рассказала врач — психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова.

По ее словам, к физическим проявлениям стресса относятся:

нарушение сна;нарушение аппетита;снижение либидо;перепады настроения.

— Также вещи, которые до этого приносили удовольствие, могут резко перестать радовать человека. Ему приходится прикладывать усилия, чтобы продолжать заниматься этим делом, — пояснила Жесткова.

Психотерапевт отметила, что все эти факторы говорят о том, что психика не справляется с внешними провокаторами стресса, ей требуется отдых.

Но главными симптомами, которые сигнализируют о стрессе, по словам специалиста, все же являются нарушение сна и отсутствие аппетита.

— Эти симптомы — главный свидетель физического стресса. Они говорят о том, что необходимо обратиться за помощью к психиатру, — предупредила Жесткова.