Как избавиться от опасного переутомления

Устать на работе — дело понятное и близкое всем, но когда усталость становится не разовой акцией, а начинает происходить регулярно, то тут стоит призадуматься. Многие отмахиваются от переутомления — и очень зря, оно может привести к реальным заболеваниям на нервной почве, например язве или депрессии. Потом к врачам не набегаетесь. Поэтому важно не доводить до этого.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как понять, что у вас не простая усталость от жизни такой, а именно переутомление? Оно наступает волнами. И ожидать их стоит, если постоянно или сильно нервничаете, очень ответственно ко всему подходите, мало спите или не в то время, плохо едите, мало отдыхаете, редко занимаетесь спортом или часто и подолгу болеете.

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Сперва начинаются проблемы со сном — человек с переутомлением долго не может заснуть, а потом ещё и постоянно подскакивает ночью. Затем приходят апатия и равнодушие ко всему.

На третьем этапе проблема выходит наружу — кожа бледнеет, глаза впадают, под ними появляются чёрные круги. У женщин могут начаться гормональные сдвиги и свистопляска с циклом. Сложности со сном только ухудшаются, он совсем не приносит никакого отдыха и не восстанавливает силы, появляются кошмары. В общем — та ещё вечеринка.

Если неприятность произошла и вы нашли у себя признаки переутомления, то нужно срочно начинать действовать. Сперва полезно докопаться до сути проблемы. Если от неё не получится избавиться, например поменять работу, то можно придумать обходные пути.

Психологи предлагают разгрузить себя на работе или дома, для этого можно попросить коллег и близких о помощи. Нужно понимать, что один в поле не воин и выполнить все задачи самостоятельно иногда просто нереально, тут нужна помощь зала или звонок другу.

Днём стоит найти время для отдыха и прогулок на свежем воздухе, а ещё эксперты советуют переключаться в течение дня с одной работы на другую, например с умственной на физическую. Ложиться теперь нужно будет до 22:30–23:00, а сон не должен быть меньше 8–9 часов в сутки. Иначе силы вы никак не восстановите.

Нужно будет подправить и питание — сделать его регулярным и сбалансированным, никакого одинокого батончика за компьютером, это не полноценный обед. Хорошо бы ещё добавить и витаминки.