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3 часа назад

Врач дал рекомендации, как не набрать вес зимой

Мир24

В зимний сезон у многих зачастую повышается аппетит и снижается физическая активность. Это приводит к образованию лишнего веса, рассказала в интервью «Известиям» врач общей практики Анастасия Жданова.

Врач дал рекомендации, как не набрать вес зимой
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, в осенне-зимний период масса тела человека увеличивается примерно на 5%.

«Физиология такова, что в холода организм накапливает жировую ткань из-за холодов, рациона, отсутствия света и солнца», – цитирует слова медика портал «Утро.Ru».

Для тех, кто не желает заработать лишние килограммы, важно одеваться по сезону для сохранения тепла, напомнила специалист. Также необходимы регулярные физические нагрузки в виде тренажеров, прогулок на улице и зимних видов физической активности.

Особо врач остановилась на рационе питания, в который полезно включать побольше белка.

«Это молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Дополнительным источником белка могут стать протеиновые коктейли, которые также позволяют снизить аппетит и калорийность последующего приема пищи примерно на 30%», – отметила эксперт.

Кроме того, рацион необходимо разнообразить за счет овощей, фруктов и зелени. Оптимальным режимом питания является прием пищи 4–6 раз в день, порекомендовала медик.

Ранее диетологи объяснили, какие мандарины самые вкусные. Основными критериями при выборе плода являются сорт, запах и внешний вид.

Здоровье,Анастасия Жданова,
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