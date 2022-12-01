Названы способы облегчить зубную боль до приема врача

Чтобы облегчить зубную боль в домашних условиях, можно прополоскать ротовую полость гипертоническим раствором соли или соды, морской водой, а также настоем коры дуба. Об этом в беседе с Life рассказала стоматолог сети клиник Beauty Line Марина Колесниченко. Также она посоветовала принять обезболивающие. При этом, по ее словам, категорически не рекомендуется прикладывать к больному зубу грелку или холодный компресс.

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"Ни в коем случае нельзя греть или прикладывать к больному месту грелки или другие согревающие компрессы, потому что они расширяют сосуды. Это может способствовать тому, что инфекция будет быстрее распространяться в окружающие ткани и усугублять воспалительный процесс", — подчеркнула врач.

Она также отметила, что притупив боль в домашних условиях, нужно записаться на ближайший прием к специалисту, поскольку, если имеет место воспаление в челюстно-лицевой области, оно может быстро прогрессировать и дать осложнения в виде абсцесса либо флегмоны.