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2 часа назад

Названы способы облегчить зубную боль до приема врача

Газета.Ruиещё 2

Чтобы облегчить зубную боль в домашних условиях, можно прополоскать ротовую полость гипертоническим раствором соли или соды, морской водой, а также настоем коры дуба. Об этом в беседе с Life рассказала стоматолог сети клиник Beauty Line Марина Колесниченко. Также она посоветовала принять обезболивающие. При этом, по ее словам, категорически не рекомендуется прикладывать к больному зубу грелку или холодный компресс.

Названы способы облегчить зубную боль до приема врача
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ни в коем случае нельзя греть или прикладывать к больному месту грелки или другие согревающие компрессы, потому что они расширяют сосуды. Это может способствовать тому, что инфекция будет быстрее распространяться в окружающие ткани и усугублять воспалительный процесс", — подчеркнула врач.

Она также отметила, что притупив боль в домашних условиях, нужно записаться на ближайший прием к специалисту, поскольку, если имеет место воспаление в челюстно-лицевой области, оно может быстро прогрессировать и дать осложнения в виде абсцесса либо флегмоны.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог и главный врач Центра лазерной стоматологии Magic Dental Наталия Королевская рассказала "Газете.Ru", что лечение зубной боли народными способами в большинстве случаев не только не дает никакого эффекта, но и создает риск возникновения воспалений.

Здоровье,Марина Колесниченко,Наталия Королевская,
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