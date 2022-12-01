Как перестать потеть: все способы избавиться от гипергидроза

Перепробовали все дезодоранты, ни один не помогает? Вместе с терапевтом Ириной Сосниной разобрались, как побороть потливость раз и навсегда.

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Что это за напасть

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Гипергидроз — это патология системы потоотделения, при которой организм вырабатывает избыточное количество пота. Главный признак недуга — с ним невозможно справиться самостоятельно: ни душ, ни дезодоранты, ни частая смена одежды не помогают забыть о проблеме даже на сутки. В результате человек не носит белую одежду, избегает интимных контактов, а в запущенных случаях получает грибковые инфекции, ведь пот — благоприятная среда для размножения бактерий.

Причины

Потливость может быть как самостоятельным заболеванием, так и следствием других проблем. Она может возникнуть в результате сильного стресса, лишнего веса, гормонального дисбаланса, а также во время беременности или климакса. Этот недуг может быть симптомом заболевания почек, сахарного диабета, туберкулеза или следствием приема некоторых лекарств: антидепрессантов, таблеток от повышенного давления, антибиотиков, гормональных препаратов или химиотерапии.

Диагностика

Диагноз ставится исходя из жалоб пациента. Но определить чрезмерную потливость можно и в домашних условиях с помощью пробы Минора. Для этого нанесите двухпроцентный раствор йода на проблемные места, подождите, пока жидкость высохнет, и посыпьте данную область крахмалом. Кожа окрасилась в фиолетовый или черный цвет? Пора бить тревогу.

В этом случае запишитесь к терапевту или эндокринологу. Врач исключит инфекции, назначит вам общий анализ крови и мочи, УЗИ щитовидной железы и электрокардиограмму.

Как лечить

Если же потливость является самостоятельной проблемой, она поддается лечению. В легких случаях помогают дезинфицирующие и подсушивающие присыпки и диета (исключение жирной, острой пищи и кофеина).

Можно обратиться к народной медицине. В борьбе с недугом хорошо помогает отвар дубовой коры. Сначала нужно приготовить отвар: для этого залейте кипятком три столовых ложки дубовой коры и грейте настой 25 минут на водяной бане. Затем остудите, смочите отваром вату и приложите примочки к проблемным местам.

Если такое лечение не помогает, назначаются медикаменты. Обычно применяют антихолинергические препараты, которые подавляют нервные импульсы потовых желез. Сеанс лечения длится две недели.

Если таблетки не работают, используют ботокс или эндоскопическую симпатэктомию. Что это такое? Ботокс — инъекционный способ лечения: пациенту вводят ботулинический токсин в проблемные места, и препарат подавляет излишнюю активность потовых желез. Эффект от процедуры наступает на второй–четвертый день и держится до полутора лет.

Если потливостью страдают только ладони и подмышки, в этом случае применяют эндоскопическую симпатэктомию — хирургический метод, при котором блокируют участок нервов, отвечающий за избыточное потоотделение. В отличие от ботокса эта операция дает стойкий продолжительный результат, который не нужно корректировать.