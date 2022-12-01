Что делать, если муж настаивает на аборте: 3 совета от эксперта

К сожалению, каждая четвертая женщина, даже находясь в браке, принимает решение делать аборт. Самое ужасное, что к подобному решению ее подталкивают не реальные обстоятельства, а собственный муж. Что же делать, если вы оказались в подобной ситуации? Мы посоветовались со специалистом, и готовы поделиться важной и полезной информацией по данному вопросу.

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Два варианта

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Прежде чем принимать окончательное решение, найдите время, чтобы обдумать происходящее в одиночку. Скорее всего, есть прессинг мужчины, но это совершенно не повод идти на поводу, пусть даже у самого близкого человека. Часто женщины обращаются за советом к родным или друзьям, однако здесь важно понимать, что люди со стороны не могут адекватно оценить все происходящее в ваших отношениях. В конце концов вам и только вам жить с последствиями вашего решения, каким бы оно ни было. У вас есть два варианта — согласиться с мнением вашего партнера, а оно понятно из заголовка нашего материала, или же оставить малыша. Подумайте, какой может быть ваша жизнь при любом из этих раскладов, не действуйте на эмоциях, ситуации подобного рода требуют подхода с холодной головой.

Вы готовы к последствиям?

Если вам тяжело противостоять давлению мужа, задумайтесь о том, готов ли ваш организм к такому потрясению, как аборт. Дело в том, что даже самый современный метод избавления от беременности приводит организм в стресс, так как прерывание беременности искусственным образом противоестественен и нужно быть готовой к тому, что организм начнет бунтовать в последствии. Хуже всего, если произойдет сильное нарушение гормонального фона, с последствиями такого дисбаланса придется бороться долгое время. Вы готовы подвергать себя такому испытанию ради того, чтобы удержать рядом с собой человека?

Какими возможностями вы обладаете