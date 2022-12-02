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59 минут назад

Врач назвала людей, которым вредно для здоровья есть майонез

Ferra.ru

Врач-нутрициолог Анна Макарова рассказала, кому не стоит есть майонез. Специалист отметила, что выступает против слова «нельзя», так как главное — мера.

Врач назвала людей, которым вредно для здоровья есть майонез
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она объяснила, что майонез — очень жирный и калорийный продукт, в котором содержится 100 килокалорий в столовой ложке. Поэтому прежде всего употребление майонеза нужно строго ограничивать людям с болезнями сердца. В силу содержащихся в майонезе насыщенных жиров соус может провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Также майонез нужно ограничивать людям, стремящимся похудеть. По словам Макаровой, худеющим лучше есть низкокалорийные майонезы, но всё равно осторожно.

«Худеющим есть его ложками не надо», — подчеркнула врач.

Специалист порекомендовала есть майонез не более двух чайных ложек в неделю. При этом не стоит в праздники отказываться от салатов, которые заправляют майонезом.

«Не существует продукта, который стоило бы есть в неограниченном количестве. В запреты себя вгонять тоже не стоит, так как всё хорошо в меру», — подытожила нутрициолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Как похудеть,Майонез,Анна Макарова,
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