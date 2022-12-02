Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Похудеть к Новому году при правильной диете можно достаточно быстро, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, передает радио Sputnik.

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Он назвал способ сбросить пять-десять килограммов за две-три недели. По словам специалиста, за короткий срок лишние килограммы можно убрать с помощью кетогенной диеты. Диетолог отметил, что если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей.

Он уточнил, что нужно есть максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов.

«То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза», — раскрыл он подробности.

При этом диета не предполагает ограничений в количестве потребляемой пищи и длительных походов в спортзал.

«Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат», — добавил он.