Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Похудеть к Новому году при правильной диете можно достаточно быстро, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, передает радио Sputnik.
Он назвал способ сбросить пять-десять килограммов за две-три недели. По словам специалиста, за короткий срок лишние килограммы можно убрать с помощью кетогенной диеты. Диетолог отметил, что если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей.
Он уточнил, что нужно есть максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов.
«То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза», — раскрыл он подробности.
При этом диета не предполагает ограничений в количестве потребляемой пищи и длительных походов в спортзал.
«Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат», — добавил он.
Диетолог предупредил об опасности следования диете без консультации специалиста. Он напомнил, что кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, ей нельзя придерживаться долгое время.