Врач назвал 10 продуктов, которые могут защитить от рака

От нашего питания зависит очень многое. Конечно, здоровый образ жизни и полезные продукты вряд ли спасут от страшных заболеваний, однако риски точно станут меньше. Онколог-маммолог Анастасия Сидорова составила список из 10 продуктов, которые могут защитить от рака. При этом врач подчеркнула, что клетки становятся раковыми из-за ряда причин, среди которых не только пища, но и наследственность, некоторые вирусы, облучение, неблагоприятная экология, вредные привычки и многое другое.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, чтобы предотвратить болезнь, нужно обогатить рацион необработанными продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью, а также налегать на пищу с большим содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов.

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Вот топ-10 самых полезных продуктов, которые могут защитить от страшной болезни

Разные сорта капусты — цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская. В них много антиоксидантов, которые борются с раковыми клетками. По некоторой информации, капуста помогает сохранить здоровье молочной железы, простаты и других органов. Цельное зерно. Благодаря пищевым волокнам, антиоксидантам и фитоэстрогенам продукты с зерном считаются отличной профилактикой рака толстой кишки. Тёмно-зелёные листовые овощи, особенно рукола, базилик и шпинат. В них много каротиноидов и хлорофилла, которые помогают в связывании и выведении свободнорадикальных соединений. Разные сорта винограда. За счёт содержания ресвератрола, мощного антиоксиданта, могут предотвратить повреждения клеток и структур ДНК. Зелёный чай. Он богат биофлавоноидами, которые помогают в профилактике некоторых видов рака: простаты, груди, толстой кишки, печени. Помидоры. Они содержат пигмент ликопин, антиоксидант, который может помочь в профилактике рака желудка, лёгких, простаты, кишечника. Черника. Постоянное употребление этой ягоды защищает клетки от вредных воздействий окружающей среды, стимулирует процессы восстановления тканей при повреждениях, укрепляет стенки сосудов. Полезна для защиты организма от любых форм онкологии. Льняное семя. Оно в целом улучшает работу иммунитета, а также блокирует размножение трансформированных клеток. Разные виды морских водорослей. Эти продукты подавляют активность клеток рака, особенно в области лёгочной ткани. Возможно, в будущем изобретут лекарства против рака на основе морских водорослей. Цитрусовые. Все знают, что они богаты витамином С, который, в свою очередь, укрепляет иммунитет. В этих фруктах также достаточно антиоксидантов и клетчатки.

Что употреблять вредно

Прежде всего это, конечно же, алкоголь. И это доказали учёные. Исследователи из Оксфорда выяснили, что почти каждый 10-й мужчина-британец и каждая 33-я британка страдают от раковых опухолей из-за того, что пили алкоголь. Особенно часто эксперты отмечали опухоли молочных желёз, пищевода, рта и кишечника.

Сладости, к сожалению, тоже могут спровоцировать болезнь. По данным американского Института Каролины, увлечение сладким может повышать риск рака матки, особенно у женщин старше 30–40 лет. Те, кто 2–3 раза в неделю не могут отказать себе в печенье или конфетах, на треть чаще страдают от онкологии, а те, кто поедают вкусняшки ежедневно, — на 42%.