Врач назвал 10 продуктов, которые могут защитить от рака

От нашего питания зависит очень многое. Конечно, здоровый образ жизни и полезные продукты вряд ли спасут от страшных заболеваний, однако риски точно станут меньше. Онколог-маммолог Анастасия Сидорова составила список из 10 продуктов, которые могут защитить от рака. При этом врач подчеркнула, что клетки становятся раковыми из-за ряда причин, среди которых не только пища, но и наследственность, некоторые вирусы, облучение, неблагоприятная экология, вредные привычки и многое другое.
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По словам эксперта, чтобы предотвратить болезнь, нужно обогатить рацион необработанными продуктами — свежими овощами, фруктами и зеленью, а также налегать на пищу с большим содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов.
Вот топ-10 самых полезных продуктов, которые могут защитить от страшной болезни
- Разные сорта капусты — цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская. В них много антиоксидантов, которые борются с раковыми клетками. По некоторой информации, капуста помогает сохранить здоровье молочной железы, простаты и других органов.
- Цельное зерно. Благодаря пищевым волокнам, антиоксидантам и фитоэстрогенам продукты с зерном считаются отличной профилактикой рака толстой кишки.
- Тёмно-зелёные листовые овощи, особенно рукола, базилик и шпинат. В них много каротиноидов и хлорофилла, которые помогают в связывании и выведении свободнорадикальных соединений.
- Разные сорта винограда. За счёт содержания ресвератрола, мощного антиоксиданта, могут предотвратить повреждения клеток и структур ДНК.
- Зелёный чай. Он богат биофлавоноидами, которые помогают в профилактике некоторых видов рака: простаты, груди, толстой кишки, печени.
- Помидоры. Они содержат пигмент ликопин, антиоксидант, который может помочь в профилактике рака желудка, лёгких, простаты, кишечника.
- Черника. Постоянное употребление этой ягоды защищает клетки от вредных воздействий окружающей среды, стимулирует процессы восстановления тканей при повреждениях, укрепляет стенки сосудов. Полезна для защиты организма от любых форм онкологии.
- Льняное семя. Оно в целом улучшает работу иммунитета, а также блокирует размножение трансформированных клеток.
- Разные виды морских водорослей. Эти продукты подавляют активность клеток рака, особенно в области лёгочной ткани. Возможно, в будущем изобретут лекарства против рака на основе морских водорослей.
- Цитрусовые. Все знают, что они богаты витамином С, который, в свою очередь, укрепляет иммунитет. В этих фруктах также достаточно антиоксидантов и клетчатки.
Что употреблять вредно
Прежде всего это, конечно же, алкоголь. И это доказали учёные. Исследователи из Оксфорда выяснили, что почти каждый 10-й мужчина-британец и каждая 33-я британка страдают от раковых опухолей из-за того, что пили алкоголь. Особенно часто эксперты отмечали опухоли молочных желёз, пищевода, рта и кишечника.
Сладости, к сожалению, тоже могут спровоцировать болезнь. По данным американского Института Каролины, увлечение сладким может повышать риск рака матки, особенно у женщин старше 30–40 лет. Те, кто 2–3 раза в неделю не могут отказать себе в печенье или конфетах, на треть чаще страдают от онкологии, а те, кто поедают вкусняшки ежедневно, — на 42%.
Продукты из переработанного мяса — колбасы, сосиски, полуфабрикаты — также могут вызвать рак ЖКТ, в частности рак толстой кишки.