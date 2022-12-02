Названо лучшее время дня для сжигания жира

«По идеальному сценарию лучше, чтобы тренировки проходили в дневное время суток до обеда: с 9 до 11 часов утра, когда на пике тестостерон. Либо с 17 до 20 часов — когда на пике кардио- и силовые показатели», — пояснил собеседник издания, также добавив, что при регулярных ночных занятиях организм человека может приспособиться к подобным условиям и научиться восстанавливаться в св