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2 часа назад

Врач перечислила причины появления тёмных кругов под глазами

Сибмедаиещё 1

Тёмные круги под глазами многие воспринимают как чисто эстетический недостаток – женщины часто замазывают их тональным кремом и больше никаких мер не принимают. На самом деле, тёмные круги под глазами не возникают без причин – и с этими причинами желательно разобраться.

Врач перечислила причины появления темных кругов под глазами
Фото: СибмедаСибмеда

Причиной тёмных кругов под глазами может быть генетическая предрасположенность: когда у человека тонкая кожа и вены находятся близко к поверхности. В этом случае круги будут заметны уже с детства, и на них не будут особенно влиять неблагоприятные факторы – недосып, например. Круги могут проявляться как гиперпигментация – в ответ на воздействие ультрафиолета: с возрастом реакция на ультрафиолет может быть более выраженной.

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При этом, предостерегает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, в ряде случаев тёмные круги под глазами могут быть признаком, указывающим на проблемы со здоровьем. И в этом случае важно своевременно обратиться к врачу.

Так, появлению тёмных кругов может способствовать железодефицитная анемия. Вместе с этим человек может жаловаться на повышенную сонливость, отсутствие сил, подавленное настроение. Узнать наверняка это можно, сдав общий анализ крови – проверить уровень гемоглобина и эритроцитов.

Также в ряду причин – болезни почек. В этом случае наряду с тёмными кругами могут появляться отёки. Повышены риски заболевания почек у людей, страдающих сахарным диабетом и гипертонией. Исключить почечные патологии можно с помощью исследования биохимических показателей крови, общего анализа мочи и УЗИ почек.

Нарушение обмена веществ – ещё одна причина эстетического недостатка. Тёмные круги могут появляться из-за нарушений функции щитовидной железы. Если этот симптом сопровождается потливостью, возбудимостью, влажными ладошками – нужно показаться эндокринологу: врач назначит лабораторные исследования и УЗИ.

Определить, стали ли круги под глазами последствием каких-то временных причин - обезвоживания или недостатка сна, можно по продолжительности их проявления. Если они стали появляться часто, не проходят, и не зависят от режима для и каких-то других «внешних» факторов – это сигнал того, что проблема может быть серьёзнее.

Здоровье,Ольга Малиновская,
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