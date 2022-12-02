Эндокринолог рассказала, как поднять уровень «гормона счастья»

Эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации по восполнению «гормона счастья» в организме.

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Серотонин один из трех гормонов, который отвечает за сон, аппетит, кровяное давление и влияет на память. Есть серотонин в норме, человек сохраняет позитивный настрой и радуется жизни.

Чем старше мы становимся, тем ниже становится уровень этого гормона. По словам Павловой, поэтому пожилые люди часто утрачивают жизнерадостность.

Однако дефицит серотонина можно восполнить при продуктов питания. Если включить в рацион горький шоколад, финики, орехи, бананы, сыр и мясо, то серотонина станет больше.