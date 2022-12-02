Сексолог рассказал о влиянии секса на состояние здоровья

Секс не только улучшает сон и снижает уровень стресса, но и избавляет женщин от предменструального синдрома и менструальных болей, рассказал сексолог Сильва Невес. Его слова о влиянии интимной близости на состояние здоровья приводит издание Metro.

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По словам Невеса, большинство людей знают, что половой акт можно считать умеренной физической активностью. Но также есть научные доказательства, что секс благотворно влияет на здоровье. Он способен на многое — от повышения иммунитета и улучшения сна до снижения стресса и выработки гормонов счастья.

Кроме того, добавил сексолог, оргазмы высвобождают окситоцин и эндорфины. К тому же ученые доказали, что оргазмы улучшают сон, а на дыхание действуют как сосудосуживающие капли, правда, всего в течение часа. Женщинам оргазмы облегчают предменструальным синдром, снижают менструальные боли.

Также считается, что частая сексуальная активность благоприятно сказывается на внешности благодаря высвобождению эстрогена.

Невес обратил внимание, что изучение влияние секса на человека находится в зачаточном состоянии, но уже известно, что он укрепляет иммунную систему.

«Одно исследование показало, что у людей, которые занимались сексом чаще, было больше иммуноглобулина, белка крови, являющегося частью иммунной системы, — прокомментировал он. — Также известно, что у мужчин более частая эякуляция снижает риск рака предстательной железы, а занятия сексом помогают снизить кровяное давление, что полезно для сердца».