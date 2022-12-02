Чем опасно ежедневное употребление мандаринов

"Цитрусовые – это один из самых частых аллергенов. Аллергическая реакция может начаться у абсолютно любого человека, если он съест 10, 15 или 20 мандаринов за один присест", – предупреждает специалист. "В мандаринах большое количество различных кислот. Поэтому, если съесть их много, это может негативно повлиять на здоровье желудочно-кишечного тракта, то есть будет раздражаться слизистая желудка. Это чревато изжогой и некомфортным, неприятным ощущением в области живота".