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1 час назад

Психолог назвала способы, которые помогут сбросить вес

Москва24

Тем, кто желает сбросить лишние килограммы, необязательно обращаться к фитнес-тренеру и соблюдать диету. В некоторых случаях необходимо понять причину набора лишнего веса, сообщает "Газета.ру".

Психолог назвала способы, которые помогут сбросить вес
Фото: M24.ruM24.ru

"Желательно попытаться вспомнить, когда именно вы стали полнеть и о чем думали в этот момент. Вероятнее всего, тогда что-то пошло не так, как планировалось. Например, вы стали чаще обижаться", – рассказала психолог Галина Руснак.

Эксперт посоветовала перестать обижаться на людей, поскольку подобная практика не поможет вернуться к стройному телу.

Причиной набора лишних килограммов также могло стать желание защититься от окружающих. Однако в некоторых случаях люди намеренно пытаются набрать вес с целью выделиться в толпе, считает Руснак.

При желании похудеть специалист посоветовала поставить конкретную цель. Например, вес, которого человек хочет достичь. Также Руснак призвала постараться найти эмоции, не связанные с едой.

"Лучше потратить эти деньги не на вкусную еду, а на эмоции. Так, например, любые изменения во внешности – залог хорошего настроения. Также не стоит бояться перемен", – рекомендовала психолог.

Здоровье,
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