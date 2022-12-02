Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
2 часа назад

Россиянкам рассказали, как не набрать вес в ПМС

Секрет Фирмы

Начало нового менструального цикла и так не самый комфортный период у женщин. Правда, у некоторых он ещё и усугубляется набором веса во время ПМС. Всё из-за буйства гормонов, отёков и переедания. О том, как укротить свой аппетит перед менструацией и не набрать лишних килограммов, «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская.

Россиянкам рассказали, как не набрать вес в ПМС
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, небольшой набор веса — это естественный процесс. Чтобы уменьшить отёки и вздутие, лучше не налегать на углеводы — от мучного точно лучше отказаться.

Стоит пить побольше воды, потому что обезвоженный организм активнее задерживает жидкость. Для спокойствия и гармонии можно попить травяной чаёк с мятой или валерианой. Он даст седативный эффект. Уменьшить отёки помогут отвары трав с мочегонным действием — хорошо подойдёт брусничный лист.

В норме допускается прибавлять перед месячными до трёх килограммов. Если вас раздуло сильнее, то стоит обратиться к врачу — это могут быть проблемы с гормонами.

Для здоровья врачи рекомендуют дамам пить витамины A, C, D, E и комплекс витаминов группы B. Ещё важны кальций, кислоты омега-3, магний, цинк и железо.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители