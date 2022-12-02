Россиянкам рассказали, как не набрать вес в ПМС

Начало нового менструального цикла и так не самый комфортный период у женщин. Правда, у некоторых он ещё и усугубляется набором веса во время ПМС. Всё из-за буйства гормонов, отёков и переедания. О том, как укротить свой аппетит перед менструацией и не набрать лишних килограммов, «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская.

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По словам специалиста, небольшой набор веса — это естественный процесс. Чтобы уменьшить отёки и вздутие, лучше не налегать на углеводы — от мучного точно лучше отказаться.

Стоит пить побольше воды, потому что обезвоженный организм активнее задерживает жидкость. Для спокойствия и гармонии можно попить травяной чаёк с мятой или валерианой. Он даст седативный эффект. Уменьшить отёки помогут отвары трав с мочегонным действием — хорошо подойдёт брусничный лист.

В норме допускается прибавлять перед месячными до трёх килограммов. Если вас раздуло сильнее, то стоит обратиться к врачу — это могут быть проблемы с гормонами.