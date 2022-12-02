Стало известно, как секс делает нас здоровее

Секс — это не только продолжение рода и удовольствие со своей половинкой. Интимная близость поможет избавиться от стресса, наладить сон, а также поможет девушкам снизить боль во время менструаций. К тому же ученые доказали, что оргазмы улучшают сон, а на дыхание действуют как сосудосуживающие капли, правда, всего в течение часа.

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По словам сексолога Сильвы Невес, секс считается умеренной физической активностью. И многие слышали о его положительном влиянии на здоровье человека. В его способности входит как улучшение иммунитета, так и улучшение качества сна.

Кроме того, интимная близость помогает снизить стресс, а также получить дополнительную дозу гормонов счастья. Эксперт пояснил, что во время секса у людей высвобождается целый коктейль химических веществ, включая окситоцин, дофамин и половые гормоны, такие как тестостерон, прогестерон и эстроген.

Считается, что регулярная активность в постели также хорошо сказывается на внешности, благодаря тому, что высвобождается эстроген. Исследования влияния секса на человека ещё недостаточно продвинулись, но уже подтверждено, что он укрепляет иммунитет. Одно из исследований свидетельствует о том, что люди, часто занимающиеся сексом, имеют больше иммуноглобулина — белка крови, который является частью иммунной системы.

Что касается мужского здоровья, то учащение эякуляции снижает риск заболевания раком предстательной железы (она же простата). Половой акт снижает кровяное давление, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.