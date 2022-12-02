Названы продукты, положительно влияющие на микробиом кишечника

Если ежедневно добавлять в рацион 300 грамм арахиса, то это положительно повлияет на состав кишечных бактерий. К такому заключению пришли ученые штата Пенсильвания, передает «Центральная Служба Новостей».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По словам исследователей, чем больше в кишечнике разных микробов, тем лучше общий показатель здоровья. Так, испытуемые в течение 6 недель перекусывали орешками, в результате чего количество Ruminococcaceae существенно уменьшилось. К слову, именно эти микроорганизмы влияют на метаболизм печени и иммунную функцию.