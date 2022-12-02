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1 час назад

Названы продукты, положительно влияющие на микробиом кишечника

Моя Москва.онлайниещё 2

Если ежедневно добавлять в рацион 300 грамм арахиса, то это положительно повлияет на состав кишечных бактерий. К такому заключению пришли ученые штата Пенсильвания, передает «Центральная Служба Новостей».

Названы продукты, положительно влияющие на микробиом кишечника
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам исследователей, чем больше в кишечнике разных микробов, тем лучше общий показатель здоровья. Так, испытуемые в течение 6 недель перекусывали орешками, в результате чего количество Ruminococcaceae существенно уменьшилось. К слову, именно эти микроорганизмы влияют на метаболизм печени и иммунную функцию.

Также полезны оказались корица, имбирь, тмин, куркума, розмарин, орегано, базилик и тимьян. Согласно четырехнедельному исследованию стало понятно, что чуть более 3/4 чайной ложки в день или около 1,5 чайной ложки в день аналогично увеличивали число Ruminococcaceae. Добавляя приправы в рацион можно уменьшить количество натрия, а также придать блюдам необычный вкус.

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