Названы продукты, положительно влияющие на микробиом кишечника

Если ежедневно добавлять в рацион 300 грамм арахиса, то это положительно повлияет на состав кишечных бактерий. К такому заключению пришли ученые штата Пенсильвания, передает «Центральная Служба Новостей».
По словам исследователей, чем больше в кишечнике разных микробов, тем лучше общий показатель здоровья. Так, испытуемые в течение 6 недель перекусывали орешками, в результате чего количество Ruminococcaceae существенно уменьшилось. К слову, именно эти микроорганизмы влияют на метаболизм печени и иммунную функцию.
Также полезны оказались корица, имбирь, тмин, куркума, розмарин, орегано, базилик и тимьян. Согласно четырехнедельному исследованию стало понятно, что чуть более 3/4 чайной ложки в день или около 1,5 чайной ложки в день аналогично увеличивали число Ruminococcaceae. Добавляя приправы в рацион можно уменьшить количество натрия, а также придать блюдам необычный вкус.