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2 часа назад

Кардиолог объяснил, почему бегать зимой полезнее, чем летом

Ferra.ruиещё 1

Врач-кардиолог Михаил Иормарк объяснил, почему бег в зимнее время полезнее, чем летом.

Почему бегать зимой полезнее, чем летом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зимой воздух более насыщен кислородом, на 25%–30%, легче дышится. Благодаря этому пользу получает вся дыхательная система.

К тому же при низкой температуре сильнее расходуются калории, легче сбросить вес.

Но при этом врач отметил, что не всем можно бегать на морозе. Людям с болезнями позвоночника, варикозным расширением вен, перенёсшим инфаркт или инсульт, бегать на холодном воздухе нельзя.

«Однозначно, бегать зимой лучше, чем летом. И для тех, кто решил заниматься зимой спортом, на улице это гораздо эффективнее. Во-первых, зимой в воздухе содержится на 25–30% больше кислорода, чем в летнее время, что облегчает дыхание во время бега и очень полезно для всей лёгочной системы», — отметил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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