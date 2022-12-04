Почему бегать зимой полезнее, чем летом

«Однозначно, бегать зимой лучше, чем летом. И для тех, кто решил заниматься зимой спортом, на улице это гораздо эффективнее. Во-первых, зимой в воздухе содержится на 25–30% больше кислорода, чем в летнее время, что облегчает дыхание во время бега и очень полезно для всей лёгочной системы», — отметил врач.