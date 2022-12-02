Врач подсказал способ справиться с зудом кожи головы

Избавиться от постоянного зуда кожи головы поможет смена шампуня на бессульфатный, считает врач-терапевт Мартин Скурр. Неожиданный способ справиться с неприятной проблемой он подсказал, отвечая на вопрос читателя в своей колонке Daily Mail.

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Житель Корнуолла, Великобритания, Энтони Бонд написал врачу письмо, в котором пожаловался на многолетний зуд кожи головы. Мужчина сообщил, что перепробовал различные шампуни, в том числе и лечебные, использует дважды в неделю лекарственное средство против себорейного дерматита. Когда зуд становится очень сильным, он применяет гель «Синалар» (Synalar). Однако решить проблему никак не удается.

В ответ на сообщение Скурр заявил, что подозревает, что причиной постоянного зуда может быть чувствительность кожи головы к соединениям серы, присутствующим в большинстве шампуней. В составе эти ингредиенты обычно указаны как сульфиды, сульфаты или их аналоги. Они присутствуют в большинстве шампуней, в том числе и в лечебных, отметил врач.

«Сульфаты входят в состав шампуня, поскольку являются высокоэффективными моющими средствами, помогающими очистить волосы и кожу головы от жира. Однако у некоторых людей они могут вызвать чрезмерную сухость и раздражение кожи, что и приводит к зуду», — объяснил Скурр.