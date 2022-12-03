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30 минут назад

Куркума: польза и вред, как и зачем ее принимать

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Куркумой принято называть растение семейства имбирных, из корней и стеблей которого добывается натуральный желтый краситель — куркумин. Эту яркую специю любят за пикантность, которую она придает блюдам, а также целебные свойства. О вреде и пользы куркумы для здоровья читайте в нашей статье.

Куркума: польза и вред, как и зачем ее принимать
Фото: Pixnio.comPixnio.com

Куркума: полезные свойства

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Польза куркумы связана с ее активным веществом, куркумином. На какие системы организма он оказывает положительное влияние?

  • Куркумин защищает от воспалений на молекулярном уровне. То есть, имеет противовоспалительное свойства. Он буквально блокирует молекулу, которая, попадая в ядро клетки, стимулирует воспалительные процессы. Поэтому приверженцы аюрведы используют куркуму для лечения хронических болей, воспалений. Также считается, что подавление воспалительных процессов защищает от болезни Альцгеймера.
  • Куркумин называют важным природным антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы и стимулирующим антиоксидантные ферменты организма. Специя, его содержащая, также помогает облегчить симптомы тревожно-депрессивного расстройства.
  • Куркума – природный нейропротектор. Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) называют одним из видов гормона роста. Специя повышает уровень BDNF. И тем самым защищает мозг от дегенеративных изменений, в том числе связанных с возрастом.
  • Также специя благотворно влияет на функции эндотелия – слизистую оболочку сосудов, снижает уровень холестерина и сахара в крови, защищая организм от сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Пользу куркума принесет и тем, кто часто сталкивается с диареей, спазмами в животе. Специя облегчает аномальные кишечные сокращения, считается натуральным гепатопротектором.
  • Куркумин ценят и за антибактериальные свойства, называя его природным антибиотиком, который в отличие от привычных нам препаратов не разрушает микрофлору кишечника.
  • Употребление куркумы помогает бороться с лишним весом (с которым часто сталкиваются больные сахарным диабетом), так как она уменьшает тягу к жирной и сладкой пище.

Кому нельзя куркуму?

Как и любой, даже самый полезный на первый взгляд продукт, куркуму можно употреблять далеко не всем. Если вы хотите использовать ее в лечебных целях, то мы рекомендуем предварительно обсудить этот вопрос с врачом. В особенности, если в данный момент постоянно принимаете медикаменты. Например, куркума плохо сочетается с препаратами-антикоагулянтами (для разжижения крови), а также антацидами и противовоспалительными средствами (приводит к падению артериального давления).

Врача-диетолог Елена Соломатина дополнила список возможных противопоказаний.

Куркума — это специя, поэтому если есть обострения в области ЖКТ, то лучше не употреблять ее, так как симптомы заболеваний могут усиливаться. То же самое касается и желчнокаменной болезни. Беременным тоже нежелательно есть куркуму. Желтый цвет куркумы и ее консистенция могут негативно сказаться на людях с аллергией и индивидуальной непереносимостью. Нежелательно употреблять куркуму и людям с пониженным давлением, так как она может усиливать состояние вялости. Лучше не употреблять куркуму людям с острыми гепатитами и с любыми острыми состояниями, связанными с нарушениями работы печени.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Куркума противопоказана тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, если диагностирована железодефицитная анемия.

Диабетикам с куркумой стоит быть осторожными, так как она может привести к ощутимому снижению уровня сахара в крови.

Как употреблять куркуму в лечебных целях

Необходимо отметить, что в проводимых учеными исследованиях использовалась не специя, а высококонцентрированный экстракт. К примеру, в куркуме содержится около трех процентов куркумина, а в экстракте – 95%. Следовательно, для поддержания здоровья добавления специи в рацион будет недостаточно.

Плохая новость также заключается в том, что куркумин сам по себе плохо всасывается в кровь. Поэтому в биологически активных добавках кроме этого вещества часто содержится пиперин. Он многократно повышает их эффективность. А содержится пиперин в черном перце.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приемлемая суточная доза куркумина – 3 мг на килограмм массы тела.

Также куркуму часто используют в косметических целях. Например, маска из греческого йогурта, меда и порошка куркумы поможет вернуть сияние коже, компенсировать воспаления и выровнять цвет лица. При желании мед можно заменить. Например, миндальным маслом или соком алоэ.

Некоторую пользу принесет эта специя, если пить куркуму с водой, добавлять ее в пищу. Например, в яичницу, рис, овощное рагу, кефир. Можно сделать смузи для похудения: взять специю, йогурт, мед и фрукты (апельсин, банан), вместе взбить в блендере и употреблять не чаще раза в день – до достижения результата.

Pxhere.com

Как приготовить «золотое молоко»

Один из наиболее культовых рецептов – это «золотое» молоко с куркумой, индийский напиток, который завоевал популярность и в западных культурах. Для его приготовления вам понадобится:

  • 120 мл несладкого молока
  • чайная ложка порошка куркумы
  • маленький кусочек тертого свежего имбиря (или 1/2 чайной ложки порошка)
  • 1/2 чайной ложки порошка корицы
  • щепотка молотого черного перца
  • мед или сироп (по вкусу)

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите напиток около десяти минут. Как только он станет ароматным, снимите кастрюлю с плиты. Процедите напиток через ситечко в кружку и заправьте щепоткой корицы.

«Золотое молоко» можно хранить в холодильнике до пяти дней. Просто разогрейте его перед употреблением.

Здоровье,Елена Соломатина,ВОЗ,
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