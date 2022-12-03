Куркума: польза и вред, как и зачем ее принимать

Куркумой принято называть растение семейства имбирных, из корней и стеблей которого добывается натуральный желтый краситель — куркумин. Эту яркую специю любят за пикантность, которую она придает блюдам, а также целебные свойства. О вреде и пользы куркумы для здоровья читайте в нашей статье.

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Куркума: полезные свойства

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Польза куркумы связана с ее активным веществом, куркумином. На какие системы организма он оказывает положительное влияние?

Куркумин защищает от воспалений на молекулярном уровне. То есть, имеет противовоспалительное свойства. Он буквально блокирует молекулу, которая, попадая в ядро клетки, стимулирует воспалительные процессы. Поэтому приверженцы аюрведы используют куркуму для лечения хронических болей, воспалений. Также считается, что подавление воспалительных процессов защищает от болезни Альцгеймера.

Куркумин называют важным природным антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы и стимулирующим антиоксидантные ферменты организма. Специя, его содержащая, также помогает облегчить симптомы тревожно-депрессивного расстройства.

Куркума – природный нейропротектор. Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) называют одним из видов гормона роста. Специя повышает уровень BDNF. И тем самым защищает мозг от дегенеративных изменений, в том числе связанных с возрастом.

Также специя благотворно влияет на функции эндотелия – слизистую оболочку сосудов, снижает уровень холестерина и сахара в крови, защищая организм от сердечно-сосудистых заболеваний.

Пользу куркума принесет и тем, кто часто сталкивается с диареей, спазмами в животе. Специя облегчает аномальные кишечные сокращения, считается натуральным гепатопротектором.

Куркумин ценят и за антибактериальные свойства, называя его природным антибиотиком, который в отличие от привычных нам препаратов не разрушает микрофлору кишечника.

Употребление куркумы помогает бороться с лишним весом (с которым часто сталкиваются больные сахарным диабетом), так как она уменьшает тягу к жирной и сладкой пище.

Кому нельзя куркуму?

Как и любой, даже самый полезный на первый взгляд продукт, куркуму можно употреблять далеко не всем. Если вы хотите использовать ее в лечебных целях, то мы рекомендуем предварительно обсудить этот вопрос с врачом. В особенности, если в данный момент постоянно принимаете медикаменты. Например, куркума плохо сочетается с препаратами-антикоагулянтами (для разжижения крови), а также антацидами и противовоспалительными средствами (приводит к падению артериального давления).

Врача-диетолог Елена Соломатина дополнила список возможных противопоказаний.

Куркума — это специя, поэтому если есть обострения в области ЖКТ, то лучше не употреблять ее, так как симптомы заболеваний могут усиливаться. То же самое касается и желчнокаменной болезни. Беременным тоже нежелательно есть куркуму. Желтый цвет куркумы и ее консистенция могут негативно сказаться на людях с аллергией и индивидуальной непереносимостью. Нежелательно употреблять куркуму и людям с пониженным давлением, так как она может усиливать состояние вялости. Лучше не употреблять куркуму людям с острыми гепатитами и с любыми острыми состояниями, связанными с нарушениями работы печени. Елена Соломатина Врач-диетолог

Куркума противопоказана тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, если диагностирована железодефицитная анемия.

Диабетикам с куркумой стоит быть осторожными, так как она может привести к ощутимому снижению уровня сахара в крови.

Как употреблять куркуму в лечебных целях

Необходимо отметить, что в проводимых учеными исследованиях использовалась не специя, а высококонцентрированный экстракт. К примеру, в куркуме содержится около трех процентов куркумина, а в экстракте – 95%. Следовательно, для поддержания здоровья добавления специи в рацион будет недостаточно.

Плохая новость также заключается в том, что куркумин сам по себе плохо всасывается в кровь. Поэтому в биологически активных добавках кроме этого вещества часто содержится пиперин. Он многократно повышает их эффективность. А содержится пиперин в черном перце.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приемлемая суточная доза куркумина – 3 мг на килограмм массы тела.

Также куркуму часто используют в косметических целях. Например, маска из греческого йогурта, меда и порошка куркумы поможет вернуть сияние коже, компенсировать воспаления и выровнять цвет лица. При желании мед можно заменить. Например, миндальным маслом или соком алоэ.

Некоторую пользу принесет эта специя, если пить куркуму с водой, добавлять ее в пищу. Например, в яичницу, рис, овощное рагу, кефир. Можно сделать смузи для похудения: взять специю, йогурт, мед и фрукты (апельсин, банан), вместе взбить в блендере и употреблять не чаще раза в день – до достижения результата.

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Как приготовить «золотое молоко»

Один из наиболее культовых рецептов – это «золотое» молоко с куркумой, индийский напиток, который завоевал популярность и в западных культурах. Для его приготовления вам понадобится:

120 мл несладкого молока

чайная ложка порошка куркумы

маленький кусочек тертого свежего имбиря (или 1/2 чайной ложки порошка)

1/2 чайной ложки порошка корицы

щепотка молотого черного перца

мед или сироп (по вкусу)

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите напиток около десяти минут. Как только он станет ароматным, снимите кастрюлю с плиты. Процедите напиток через ситечко в кружку и заправьте щепоткой корицы.