Куркума: польза и вред, как и зачем ее принимать

Куркумой принято называть растение семейства имбирных, из корней и стеблей которого добывается натуральный желтый краситель — куркумин. Эту яркую специю любят за пикантность, которую она придает блюдам, а также целебные свойства. О вреде и пользы куркумы для здоровья читайте в нашей статье.
Польза куркумы связана с ее активным веществом, куркумином. На какие системы организма он оказывает положительное влияние?
Как и любой, даже самый полезный на первый взгляд продукт, куркуму можно употреблять далеко не всем. Если вы хотите использовать ее в лечебных целях, то мы рекомендуем предварительно обсудить этот вопрос с врачом. В особенности, если в данный момент постоянно принимаете медикаменты. Например, куркума плохо сочетается с препаратами-антикоагулянтами (для разжижения крови), а также антацидами и противовоспалительными средствами (приводит к падению артериального давления).
Врача-диетолог Елена Соломатина дополнила список возможных противопоказаний.
Куркума противопоказана тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови, если диагностирована железодефицитная анемия.
Диабетикам с куркумой стоит быть осторожными, так как она может привести к ощутимому снижению уровня сахара в крови.
Необходимо отметить, что в проводимых учеными исследованиях использовалась не специя, а высококонцентрированный экстракт. К примеру, в куркуме содержится около трех процентов куркумина, а в экстракте – 95%. Следовательно, для поддержания здоровья добавления специи в рацион будет недостаточно.
Плохая новость также заключается в том, что куркумин сам по себе плохо всасывается в кровь. Поэтому в биологически активных добавках кроме этого вещества часто содержится пиперин. Он многократно повышает их эффективность. А содержится пиперин в черном перце.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приемлемая суточная доза куркумина – 3 мг на килограмм массы тела.
Также куркуму часто используют в косметических целях. Например, маска из греческого йогурта, меда и порошка куркумы поможет вернуть сияние коже, компенсировать воспаления и выровнять цвет лица. При желании мед можно заменить. Например, миндальным маслом или соком алоэ.
Некоторую пользу принесет эта специя, если пить куркуму с водой, добавлять ее в пищу. Например, в яичницу, рис, овощное рагу, кефир. Можно сделать смузи для похудения: взять специю, йогурт, мед и фрукты (апельсин, банан), вместе взбить в блендере и употреблять не чаще раза в день – до достижения результата.
Один из наиболее культовых рецептов – это «золотое» молоко с куркумой, индийский напиток, который завоевал популярность и в западных культурах. Для его приготовления вам понадобится:
Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и доведите смесь до кипения. Затем уменьшите огонь и варите напиток около десяти минут. Как только он станет ароматным, снимите кастрюлю с плиты. Процедите напиток через ситечко в кружку и заправьте щепоткой корицы.
«Золотое молоко» можно хранить в холодильнике до пяти дней. Просто разогрейте его перед употреблением.