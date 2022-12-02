Как снять нервное напряжение и бороться со стрессом

Выбор будет зависеть от того, как именно этот стресс повлиял на тело и психику.
То, что подойдёт при нереализованной агрессии, при депрессии не сработает. А релакс, кажущийся очевидным выходом для тревоги, может лишь усугубить ситуацию. Разумеется, есть универсальные решения, но и тут не без дополнительных настроек.
Общая рекомендация — вовремя понять, что стресс зашкаливает, и точно определить тип поломки, если она уже произошла. Как это сделать?
Маша Мосс, психолог, метод КПТ, работает с тревожными и депрессивными клиентами: Есть шкала, которая разделяет стресс на позитивный и негативный. Первый — это эустресс. Он мобилизует наши ресурсы, помогает бороться с трудностями. Накапливаясь, состояние переходит в другую форму — дистресс. Он влияет на организм разрушительно.
Одна из примет дистресса — раздражительность. Любой пустяк может вывести из равновесия. Ещё один показатель — непроходящая усталость. Пустяк может ужасно раздражать, но сил на его устранение нет.
Главная задача — удерживать стресс в позитивной форме. Для этого, во-первых, нужно наращивать осознанность. Учиться себя чувствовать. Во-вторых, важно иметь инструменты, позволяющие разгрузить систему. Один из них — возможность телесной проработки.
Маша Мосс: Представим, что произошла неприятная ситуация. Организм посылает сигналы, возникают определённые эмоции. Если мы всё это не реализуем, они перерастают в состояния. Например, сначала лёгкое беспокойство, а потом — повышенная тревога. Если и тут ничего не делается, недалеко и до депрессии. А ещё не забываем про психосоматику. Эмоции и тело прочно связаны.
Казалось бы, что такого? Ну, не выразили какую-то эмоцию… Но, делая это постоянно, мы ведём организм к системным нарушениям — на уровне психики и физики. Но есть и хорошая новость — при помощи одного можно влиять на другое. Важно лишь понять, как синхронизировать механизмы.
Маша Мосс: Скопившееся напряжение — это обычно нереализованная защитная стратегия. У нас всего три её сценария: бей, беги, замри. В каждом из случаев следствием может быть тревога. Но успех в её проработке будет зависеть именно от того, к чему организм готовился, но так и не реализовал.
Если «бей/беги», то логично посоветовать человеку бег. Если «замри», то у организма просто не будет ресурса на такую проработку. Поэтому подбирать вид активности нужно тонко. У каждого есть глобальные настройки и нюансы.
Йога — один из универсальных способов снятия напряжения. Здесь срабатывает механизм, на котором построены техники нервно-мышечной релаксации.
Напряжение — это застывшая боевая готовность. Когда мы осознанно напрягаем мышцу (направляем внимание), потом она легче расслабляется. Таким образом, «боевая готовность» рассасывается.
Конечно, у йоги есть разные направления и механизмы. Здесь нужно выбирать индивидуально. Например, техники релаксации — медитация, дыхание — при определённых состояниях требуют дополнительных манипуляций.
Маша Мосс: Удивительно, но релакс обычно не любят тревожные люди. Дело в том, что их тело находится в постоянном напряжении. Важно его снять — начать с чего-то более активного. После этого можно переходить к релаксу.
Если ситуация другая — энергия на нуле — человеку важно восполнить ресурс. Здесь начинать нужно именно с релакса».
Сегодня популярна практика синрин-йоку — так называемые «лесные купания». Речь о медитативных прогулках, при которых мы включаем осознанность и все органы чувств. Это и ходьба, и медитация. В таком формате прогулка хороша для проработки депрессии. При ней человек погружается внутрь и зацикливается на негативе. Созерцание и ощущение природы — возможность переключиться. Осознать, что жизнь продолжается.
Если есть напряжение из-за скопившейся энергии, то лучше взять более динамичную опцию — скандинавская ходьба. Здесь активно работают и ноги, и руки. Появляется возможность реализовать мышечное напряжение. Энергия выходит. Мышцы расслабляются.
Футбол, волейбол, водное поло — все эти варианты хороши для тех, у кого напряжение возникает из-за неумения налаживать контакт с окружающими. Также активное движение помогает подключить тело.
Маша Мосс: Жена, начальник, прораб — все нехорошие люди. Так часто думает человек, который не умеет работать в команде. Он переоценивает себя и недооценивает других. Плюс к этому никому не доверяет. Напряжение растет и из-за того, что многое берётся на себя. Но главное — невозможность высказать некоторым из фигурантов дела свои претензии. Получается комок напряжения. Он естественным образом рассасывается, когда человек учится взаимодействию.
Через танец можно прожить самые разные эмоции. Это похоже на арт-терапию. Происходит определённое высвобождение. Виды танцев стоит также выбирать, исходя из состояния.
Маша Мосс: Если есть подавленная агрессия, лучше выбирать что-то с резкими движениями. При повышенной застенчивости, невозможности выразить сексуальность подойдут женственные стили. Тут идеальны стрип-пластика и пилон. Но можно выбирать и что-то менее прямолинейное. Например, парные танцы вроде сальсы.
Можно не идти проторённым путём, а нащупать что-то абсолютно своё. Понять, какое именно движение нужно вашему телу прямо сейчас. Такие штуки предполагает танцевально-двигательная терапия. Здесь не даётся никаких конкретных указаний. Нужно идти за внутренними ощущениями.
Маша Мосс: Мы сами чувствуем, где что-то зажато. Понимаем — вот тут нужно потянуть. А здесь — напрячь. Это индивидуальный подход, но с ним нужно соблюдать осторожность. Можно что-то перетянуть или перенапрячь. Всё-таки лучше, чтобы рядом был направляющий инструктор.