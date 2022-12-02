Как снять нервное напряжение и бороться со стрессом

Выбор будет зависеть от того, как именно этот стресс повлиял на тело и психику.

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То, что подойдёт при нереализованной агрессии, при депрессии не сработает. А релакс, кажущийся очевидным выходом для тревоги, может лишь усугубить ситуацию. Разумеется, есть универсальные решения, но и тут не без дополнительных настроек.

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Общая рекомендация — вовремя понять, что стресс зашкаливает, и точно определить тип поломки, если она уже произошла. Как это сделать?

Маша Мосс, психолог, метод КПТ, работает с тревожными и депрессивными клиентами: Есть шкала, которая разделяет стресс на позитивный и негативный. Первый — это эустресс. Он мобилизует наши ресурсы, помогает бороться с трудностями. Накапливаясь, состояние переходит в другую форму — дистресс. Он влияет на организм разрушительно.



Одна из примет дистресса — раздражительность. Любой пустяк может вывести из равновесия. Ещё один показатель — непроходящая усталость. Пустяк может ужасно раздражать, но сил на его устранение нет.



Главная задача — удерживать стресс в позитивной форме. Для этого, во-первых, нужно наращивать осознанность. Учиться себя чувствовать. Во-вторых, важно иметь инструменты, позволяющие разгрузить систему. Один из них — возможность телесной проработки.

Маша Мосс: Представим, что произошла неприятная ситуация. Организм посылает сигналы, возникают определённые эмоции. Если мы всё это не реализуем, они перерастают в состояния. Например, сначала лёгкое беспокойство, а потом — повышенная тревога. Если и тут ничего не делается, недалеко и до депрессии. А ещё не забываем про психосоматику. Эмоции и тело прочно связаны.

Казалось бы, что такого? Ну, не выразили какую-то эмоцию… Но, делая это постоянно, мы ведём организм к системным нарушениям — на уровне психики и физики. Но есть и хорошая новость — при помощи одного можно влиять на другое. Важно лишь понять, как синхронизировать механизмы.

Маша Мосс: Скопившееся напряжение — это обычно нереализованная защитная стратегия. У нас всего три её сценария: бей, беги, замри. В каждом из случаев следствием может быть тревога. Но успех в её проработке будет зависеть именно от того, к чему организм готовился, но так и не реализовал.

Если «бей/беги», то логично посоветовать человеку бег. Если «замри», то у организма просто не будет ресурса на такую проработку. Поэтому подбирать вид активности нужно тонко. У каждого есть глобальные настройки и нюансы.

Йога

Йога — один из универсальных способов снятия напряжения. Здесь срабатывает механизм, на котором построены техники нервно-мышечной релаксации.

Напряжение — это застывшая боевая готовность. Когда мы осознанно напрягаем мышцу (направляем внимание), потом она легче расслабляется. Таким образом, «боевая готовность» рассасывается.

Конечно, у йоги есть разные направления и механизмы. Здесь нужно выбирать индивидуально. Например, техники релаксации — медитация, дыхание — при определённых состояниях требуют дополнительных манипуляций.

Маша Мосс: Удивительно, но релакс обычно не любят тревожные люди. Дело в том, что их тело находится в постоянном напряжении. Важно его снять — начать с чего-то более активного. После этого можно переходить к релаксу.

Если ситуация другая — энергия на нуле — человеку важно восполнить ресурс. Здесь начинать нужно именно с релакса».

Прогулки

Сегодня популярна практика синрин-йоку — так называемые «лесные купания». Речь о медитативных прогулках, при которых мы включаем осознанность и все органы чувств. Это и ходьба, и медитация. В таком формате прогулка хороша для проработки депрессии. При ней человек погружается внутрь и зацикливается на негативе. Созерцание и ощущение природы — возможность переключиться. Осознать, что жизнь продолжается.

Если есть напряжение из-за скопившейся энергии, то лучше взять более динамичную опцию — скандинавская ходьба. Здесь активно работают и ноги, и руки. Появляется возможность реализовать мышечное напряжение. Энергия выходит. Мышцы расслабляются.

Групповые виды спорта

Футбол, волейбол, водное поло — все эти варианты хороши для тех, у кого напряжение возникает из-за неумения налаживать контакт с окружающими. Также активное движение помогает подключить тело.

Маша Мосс: Жена, начальник, прораб — все нехорошие люди. Так часто думает человек, который не умеет работать в команде. Он переоценивает себя и недооценивает других. Плюс к этому никому не доверяет. Напряжение растет и из-за того, что многое берётся на себя. Но главное — невозможность высказать некоторым из фигурантов дела свои претензии. Получается комок напряжения. Он естественным образом рассасывается, когда человек учится взаимодействию.

Танцы

Через танец можно прожить самые разные эмоции. Это похоже на арт-терапию. Происходит определённое высвобождение. Виды танцев стоит также выбирать, исходя из состояния.

Маша Мосс: Если есть подавленная агрессия, лучше выбирать что-то с резкими движениями. При повышенной застенчивости, невозможности выразить сексуальность подойдут женственные стили. Тут идеальны стрип-пластика и пилон. Но можно выбирать и что-то менее прямолинейное. Например, парные танцы вроде сальсы.

Интуитивное движение

Можно не идти проторённым путём, а нащупать что-то абсолютно своё. Понять, какое именно движение нужно вашему телу прямо сейчас. Такие штуки предполагает танцевально-двигательная терапия. Здесь не даётся никаких конкретных указаний. Нужно идти за внутренними ощущениями.