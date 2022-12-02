Названо идеальное время для тренировок

Порой днём не хватает времени, чтобы позаниматься спортом: у кого работа, у кого учёба, у кого дети или всё сразу. Между тем физические нагрузки очень важны для здоровья организма — врачи постоянно об этом твердят.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы не упускать возможности потренироваться, многие переносят спорт на ночное время. Но на самом деле это не лучшее решение, сказал спортивный физиолог Никита Скрипник.

По его словам, природой заложено, что днём человек работает, а ночью спит, поэтому тренироваться за полночь или поздно вечером не стоит. Это может даже навредить здоровью — например, определённые гормоны, в том числе мелатонин, вырабатываются только в ночное время и именно во время сна. Но на практике возможно всякое.

Врач заверил, что если организм привыкнет заниматься ночью и для него это не будет стрессовым фактором, то запрета на спорт в эти часы никакого нет.

«Если человек стабильно занимается спортом ночью, организм приспосабливается к этим условиям и находит возможность восстанавливать силы в свободные от тренировок часы», — рассказал Скрипник.