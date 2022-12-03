Ученые проверили, вредит ли частое употребление кофе почкам

Ученые из Медицинского центра Университета Эразма выяснили, что кофе не вредит почкам здоровых и молодых людей, но может увеличивать скорость фильтрации в почках при наличии факторов риска. Исследование опубликовано в журнале Clinical Nutrition.

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Ученые использовали данные Роттердамского исследования, которое началось в период с 1989 по 1993 год. В последующие годы к исследованию присоединились еще две группы участников, всего же участие приняли почти 15 тысяч человек.

Среднее ежедневное потребление кофе составляло три чашки, при этом 4% людей не употребляли кофе. Мужчины чаще употребляли кофе в больших количествах. Кроме того, любители кофе чаще курили, употребляли больше алкоголя и калорий.