Почему нам так тяжело регулярно тренироваться

Самое важное — понять, что это нормально, и не винить себя.

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Вы уже купили новую спортивную форму и абонемент на фитнес и клянетёсь, что будете заниматься не менее трёх раз в неделю. И ходите месяц, два, три… А потом что-то происходит, тренировки становятся всё реже, в зал вы уже не летите, а ползёте или вовсе забрасываете абонемент в ящик стола до следующего обещания начать всё сначала.

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Думаю, что так было со многими спортсменами-любителями. Этот вопрос не новый, но всегда актуальный. На таких «качелях», может быть, катаются не все, но большинство.

Для меня фитнес – это приятное хобби, которому я готова посвящать достаточное количество времени. Но все мы – люди, и у каждого в жизни происходят процессы, которые иногда могут мешать стабильности. Начиная от сложностей на работе или в семье, общего физического и психоэмоционального состояния и заканчивая глобальными переменами вроде переезда или рождения ребёнка.

В такие моменты приходится пересматривать свой график жизни и вносить в него коррективы. Часто случается, что тренировки отходят на второй, а то и на третий план.

Три случая, которые помешали мне ходить на тренировки

Смена работы

При смене работы у меня не было никаких сил заставить себя идти на тренировку. Первое время было просто не до этого, а потом я как-то отвыкла от графика занятий. Уговорить себя хотя бы побегать было всё труднее. Приходилось обращаться к тренерам. И больше даже не за тем, чтобы приобрести знания и отработать технику, а просто для мотивации прийти в тренажёрку. Деньги заплачены, и меня там ждут в назначенное время.

Травма

Травма колена вынудила меня на время отказаться от тренировок. Тогда, напротив, в зал мне очень хотелось, но дать себе восстановиться было просто необходимо. Основной принцип любых тренировок «Не навреди». Восстанавливалась я долго, и когда-таки уже была готова вернуться, случилась другая история.

Закрытие фитнес-клуба

Внезапно закрылся мой тренажёрный зал. Печальная ситуация, ведь он находился рядом с домом и был мне в целом удобен. На его месте должен был появиться другой, но ремонт и перестройка – всегда очень долгий процесс. Я скиталась по разным клубам, то уговаривая себя в них ездить, то приходить в древний фитнес с такими же древними тренажёрами. Ни оборудование, ни сам спортзал мне не нравились совершенно. Тренироваться удавалось, но, как говорится, «не от всего сердца». И только тогда, когда надо мной кто-то стоял.

Это лишь малая часть историй, которые могут приключиться с каждым. Не буду говорить фраз в духе «было бы желание» или «фигуру можно сделать с любым «железом». Да, они имеют право на существование в какой-то степени. Но психологический комфорт в тренировках важен, как ни крути.

Почему у нас не получается регулярно тренироваться? Ответ прост – потому что жизнь динамична, так же, как и человек. Мы можем уставать, нам может становиться скучно, не хватает мотивации, что-то болит и далее по списку. Случиться может всякое, и это нормально.

В такие моменты главное выдохнуть и дать себе время понять, готовы ли вы снова вернуться к регулярным тренировкам прямо сейчас. Если да, супер! Можно возобновлять занятия с новыми силами. А если ответ «нет», спросите себя, насколько вам необходимы тренировки вообще и сколько примерно понадобится времени, чтобы к ним вернуться. А при каких обстоятельствах вы бы их возобновили? А есть ли необходимый ресурс для этого?

Самое важное – помнить, что вы не одиноки и не пытаться загонять себя на спорт силой. Мы тренируемся для себя, а не потому что «сейчас так принято» или «мой близкий человек ходит, а я что, хуже?»