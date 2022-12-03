Белок через бедро. Какая еда защитит женщин от страшного перелома?

Бедренная кость — самая большая в человеческом теле. При этом почти 5% всех переломов приходится на неё. Около 15% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с подобной травмой, говорит статистика. И травма эта весьма тяжёлая. Но вот хорошая новость: оказывается, дамы могут снизить риск перелома бедра, если увеличат потребление белка на 25 граммов в день. Диетологи рассказали, откуда столько его взять.

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Ещё в середине 1990-х учёные-диетологи в Великобритании опросили более 26 000 женщин в возрасте от 35 до 69 лет. В анкете их спрашивали о питании и образе жизни. Годы спустя некоторые из участниц исследования пережили перелом шейки бедра.

И вот что сейчас выяснилось. Оказывается, дополнительные 25 граммов белка в рационе дам снижали риск перелома на 14%. При этом у женщин со слишком маленьким весом «защита» усиливалась на 45%. Учёные считают, что худышки в принципе чаще сталкиваются с подобной травмой из-за низкой плотности костей и мышечной массы. Поэтому для них потребление белка играло важнейшую роль.

Также исследователи узнали, что реже ломали бедро любительницы попить чай и кофе. В напитках содержатся полифенолы и фитоэстрогены, которые помогают костям оставаться крепкими, предположили учёные.