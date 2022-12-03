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35 минут назад

Ученые выяснили, как справиться с бессонницей при помощи одеяла

Волгоградская правда

Шведские ученые из Университета Каролины открыли неожиданный способ борьбы с бессонницей. Для проведения эксперимента специалисты отобрали группу из 120 добровольцев. Все участники имели те или иные проблемы со сном.

Ученые узнали, как справиться с бессонницей при помощи одеяла
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Испытуемых разделили на две группы. Одним предстояло в течение двух месяцев спать под тяжелым одеялом массой от 6 до 8 кг. А другие участники, напротив, использовали легкие покрывала.

В результате наблюдений ученые выяснили, что те, кто укрывался тяжелыми одеялами, стали реже страдать бессонницей. А представители другой группы в большинстве своем не почувствовали изменений в качестве сна.

Как объяснили эксперты редакции издания Journal of Clinical Sleep Medicine, тяжелое постельное белье оказывает на человеческий организм почти такое же влияние, как и массаж. Давление одеяла воздействует на кожный покров и через спинной мозг подает сигналы центрам головного мозга, который активизирует действие гормона сна – мелатонина.

Однако медики предупреждают, что под слишком тяжелым одеялом увеличивается температура тела. По этой причине усиливается обмен веществ и энергорасход, что может привести к повышению артериального давления. Поэтому на следующий день человек может почувствовать разбитость и усталость.

Здоровье,
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