Ученые узнали, как справиться с бессонницей при помощи одеяла

Шведские ученые из Университета Каролины открыли неожиданный способ борьбы с бессонницей. Для проведения эксперимента специалисты отобрали группу из 120 добровольцев. Все участники имели те или иные проблемы со сном.

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Испытуемых разделили на две группы. Одним предстояло в течение двух месяцев спать под тяжелым одеялом массой от 6 до 8 кг. А другие участники, напротив, использовали легкие покрывала.

В результате наблюдений ученые выяснили, что те, кто укрывался тяжелыми одеялами, стали реже страдать бессонницей. А представители другой группы в большинстве своем не почувствовали изменений в качестве сна.

Как объяснили эксперты редакции издания Journal of Clinical Sleep Medicine, тяжелое постельное белье оказывает на человеческий организм почти такое же влияние, как и массаж. Давление одеяла воздействует на кожный покров и через спинной мозг подает сигналы центрам головного мозга, который активизирует действие гормона сна – мелатонина.