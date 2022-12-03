Выяснилось, что детям нельзя хурму

Хурма — важный источник витаминов осенью и зимой. Но есть одно «но». Её лучше не давать детям до трёх лет. В хурме много танинов (поэтому она терпкая и «вяжет»), которые, с одной стороны, имеют противовоспалительное свойство, а с другой — могут вызвать запор. У маленьких детей же пока не сформировалось пищеварение. Ещё продукт с осторожностью нужно употреблять людям с проблемами с ЖКТ.

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Для всех остальных хурма — просто кайф.

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что самая главная ценность хурмы в бета-каротине – антиоксиданте с мощным противовоспалительным действием. Он стимулирует иммунитет, способствует обновлению тканей и улучшает работу мозга, повышая концентрацию.

«Недавние исследования показали, что регулярное потребление бета-каротинов также помогает предотвратить ревматоидный артрит. В среднем плоде хурмы содержится 1,2 мг бета-каротина — это четверть дневной нормы. Но это не значит, что нужно съедать по четыре в день. Лучше всего — не больше одного плода», — сообщил диетолог.

Ещё хурма содержит витамины С, Е и К, и очень богата клетчаткой, что способствует пищеварению. Антиоксидант зеаксантин полезен для зрения. Пожилым людям он помогает остановить макулярную дегенерацию — заболевание, которое может привести к слепоте. В общем, была бы воля, только бы хурму и ели.

Кстати, чтобы не так «вязало», эксперт предложил срезать кожуру. Потому что именно в ней содержатся большинство танинов.