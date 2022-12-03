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6 минут назад

Эндокринолог Алкашева составила топ-3 самых опасных для женщин продуктов

Слово и Дело

Женщинам стоит избегать определенных продуктов, чтобы не заработать ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Самые опасные из них перечислила врач-эндокринолог Алина Алкашева.В первую очередь представительницам прекрасного пола не стоит злоупотреблять сахаром. Допустимая норма в сутки — не более 50 граммов простых углеводов.

Эндокринолог составила топ-3 опасных для женщин продуктов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, в последующем — инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз», — объяснила медик в беседе с Life.

Еще один продукт, ухудшающий женское здоровье, — это алкоголь. Входящий в его состав этиловый спирт оказывает токсичное воздействие на микрофлору кишечника. Замыкают топ-3 самой вредной для женщин еды молочные продукты. Так, при употреблении большого количества лактозы приводит к образованию акне и отеков.

Здоровье,
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