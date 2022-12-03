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1 час назад

Никаких «похудею к лету»! Стало известно, почему зимой нельзя садиться на диеты

Секрет Фирмы

Зима — самое время худеть и готовиться к сезону отпусков и пляжному отдыху. Особенно после новогодних салатиков. Однако врачи считают иначе: по словам диетолога-иммунолога Марины Аплетаевой, морозы — не то время, когда стоит отказываться от плотной еды и жирных продуктов. Особенно не рекомендуется садиться на диеты с резко сниженной калорийностью.

Стало известно, почему зимой нельзя садиться на диеты
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Аплетаева отметила, что резкое снижение калорийности может привести к снижению защитных функций организма — то есть к снижению иммунитета.

«Стоит употреблять больше жирных продуктов. Лучше в этом случае употреблять большее количество молочных жиров. Потому что многие структуры нашего организма, например лёгкие, активно потребляют жиры. Имеется в виду, для своих защитных сил. Все молочные жиры содержат витамин А в чистом виде, и нам не надо его преобразовывать из той же морковки», — рассказала специалист.

Диетолог подчеркнула, что в эту пору организму особенно необходим витамин А, который защищает слизистую верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий (и не забываем, что коронавирус никуда не исчез). Аплетаева посоветовала употреблять больше молока — как в чистом виде (если нет противопоказаний), так и добавлять его в кофе по утрам.

«Яйца тоже содержат животные жиры в хорошем сбалансированном содержании. Ну, и это источник полноценного белка, необходимого для синтеза антител. Сливочное масло тоже хорошо включить сейчас в рацион. Нам ещё, конечно же, нужен витамин D. Можно даже в период мороза количество его увеличить. Если говорить о пищевых продуктах, то рыба — единственный полноценный источник этого витамина», — подытожила врач.

Здоровье,
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