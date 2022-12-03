Омега-3 жирные кислоты: из каких продуктов их получить

Учёные обнаружили, что концентрации омега-3 жирных кислот в организме связаны с такими когнитивными функциями, как память и мышление. Откуда же получать эти вещества?

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Кроме того, согласно исследованию, рыбий жир защищает носителей варианта гена, называемого APOE e4, который подвергает их большему риску развития болезни Альцгеймера.

Наше тело не производит омега-3 жирные кислоты, поэтому лучший способ получить это вещество — есть больше рыбы. Можно также употреблять омега-3 растительного происхождения из грецких орехов, семян льна, семян чиа, арахисового масла. Но вы получите больше пользы, если будете есть жирную рыбу, такую как сельдь, дикий лосось, тунец (в том числе консервированный тунец), скумбрию, сардины, анчоусы, форель и др.