Названы 5 основных причин бесплодия у женщин

Бесплодие звучит как приговор — однако, по словам врача-репродуктолога центра репродуктивного здоровья «МЕДСИ» Анны Воинцевой, возможно, всё не так плохо. Она отметила, что есть как минимум пять основных причин этой патологии — это и возраст, и вес, и некоторые перенесённые заболевания. И если вовремя их выявить, то с бесплодием можно довольно успешно бороться.

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Как отметила Воинцева, природой предусмотрено, что период зачатия должен произойти с 20 до 28 лет. В этом возрасте практически во время каждой овуляции выходит генетически здоровая яйцеклетка, уже готовая к оплодотворению и способствующая формированию здорового ребёнка.

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«Дело в том, что с годами у потенциальных родителей уменьшается качество половых клеток. Это связано с несколькими факторами. В частности, у представительниц прекрасного пола после 37 лет резко начинает снижаться резерв общего числа яйцеклеток, которые были заложены в яичниках ещё внутриутробно. В связи с этим возраст играет далеко не последнюю роль в зачатии ребёнка», — рассказала врач.

Специалист отметила, что прежде всего женщину должны насторожить несколько факторов. Самый очевидный — это отсутствие беременности в течение нескольких месяцев планирования при отсутствии каких-либо очевидных факторов. Также стоит обратить внимание на изменение характера менструации в сторону увеличения или уменьшения менструального цикла, длительные обильные или, наоборот, скудные менструации. «Звоночком» являются и болезненные менструации. Воинцева добавила, что при всех этих факторах стоит обратиться к врачу.

Ещё одна причина отсутствия беременности — гинекологические заболевания: например, эндометриоз, миома матки или аномалии развития половых органов. Может быть также и некоторые перенесённые половые инфекции (хламидиоз или гонорея) — они могут влиять на функцию маточных труб. Врач подчеркнула, что женщины с такими диагнозами должны планировать беременность под чутким и бережным руководством репродуктологов.