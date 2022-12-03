Названы продукты, которые помогут не переедать

Многие знают, что пытаться утолить голод чипсами, конфетами и булками — так себе идея. Мало того, что талия вам не простит такие перекусы, так ещё и аппетит вернётся гораздо быстрее, чем вы его ждёте. Чтобы испытывать чувство голода реже, нужно есть правильные продукты. Диетолог Екатерина Корсева рассказала, какая еда надолго убивает желание снова поесть.
Белковые продукты. Включите в рацион достаточное количество белка — и чувство сытости вам гарантировано. Самый калорийный вариант — рыба и мясо птицы (курица или индейка). А в качестве белкового перекуса подойдёт сыр.
Бобовые. В них тоже много белка и клетчатки, при этом не очень много калорий. Чечевица, фасоль и горох разгоняют метаболизм и помогают организму сжигать жиры.
Овсянка. В этой каше много медленных углеводов и клетчатки. Они долго перевариваются и продлевают чувство сытости. А ещё овсянка стимулирует высвобождение кишечного гормона холецистокинина, который сигнализирует мозгу о наступлении насыщения.
Яйца. В них много легкоусвояемого белка и полезных для организма жиров. А ещё в них есть витамин B7, который помогает расщеплять жиры.
Овощи и зелень. В огурцах, помидорах, капусте и листьях салата много воды и клетчатки. Они быстро насыщают и снижают аппетит.
Кислые яблоки. В них много пектина, который подавляет чувство голода и снижает уровень плохого холестерина в организме. А ещё в них полно клетчатки, которая помогает привести в норму уровень сахара в крови. Только имейте в виду — на снижение аппетита работают именно яблоки кислых сортов, а сладкие, наоборот, будут его провоцировать.
Авокадо. Способствует нормализации обмена веществ в организме и ускорению метаболизма, рассказала диетолог изданию «Доктор Питер». В авокадо много ненасыщенных жиров, которые в сочетании с клетчаткой помогают справляться с чувством голода.
Грецкие орехи и миндаль. Белок и клетчатка, содержащаяся в них, продлевают чувство насыщения и помогают справиться с приступами внезапного голода. После перекуса орехами вам точно не захочется ничего высококалорийного. Но имейте в виду, что в орехах тоже много калорий. Так что грецкого ореха стоит есть не больше 10 штук, а миндаля — не более 15.
Горький шоколад. Может снижать выработку гормона голода — грелина. Важно, чтобы в таком шоколаде содержание какао-бобов было не менее 70%. Суточная норма потребления горького шоколада для человека — примерно 30–50 г.
Кофе. Натуральный кофе усиливает выработку кишечником пептидного гормона YY. Именно он отвечает за чувство насыщения после еды. Такое свойство работает, только если пить кофе в чистом виде, без молока и сахара.