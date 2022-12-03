Названы продукты, которые помогут не переедать

Многие знают, что пытаться утолить голод чипсами, конфетами и булками — так себе идея. Мало того, что талия вам не простит такие перекусы, так ещё и аппетит вернётся гораздо быстрее, чем вы его ждёте. Чтобы испытывать чувство голода реже, нужно есть правильные продукты. Диетолог Екатерина Корсева рассказала, какая еда надолго убивает желание снова поесть.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Белковые продукты. Включите в рацион достаточное количество белка — и чувство сытости вам гарантировано. Самый калорийный вариант — рыба и мясо птицы (курица или индейка). А в качестве белкового перекуса подойдёт сыр.

Видео дня

Бобовые. В них тоже много белка и клетчатки, при этом не очень много калорий. Чечевица, фасоль и горох разгоняют метаболизм и помогают организму сжигать жиры.

Овсянка. В этой каше много медленных углеводов и клетчатки. Они долго перевариваются и продлевают чувство сытости. А ещё овсянка стимулирует высвобождение кишечного гормона холецистокинина, который сигнализирует мозгу о наступлении насыщения.

Яйца. В них много легкоусвояемого белка и полезных для организма жиров. А ещё в них есть витамин B7, который помогает расщеплять жиры.

Овощи и зелень. В огурцах, помидорах, капусте и листьях салата много воды и клетчатки. Они быстро насыщают и снижают аппетит.

Кислые яблоки. В них много пектина, который подавляет чувство голода и снижает уровень плохого холестерина в организме. А ещё в них полно клетчатки, которая помогает привести в норму уровень сахара в крови. Только имейте в виду — на снижение аппетита работают именно яблоки кислых сортов, а сладкие, наоборот, будут его провоцировать.

Авокадо. Способствует нормализации обмена веществ в организме и ускорению метаболизма, рассказала диетолог изданию «Доктор Питер». В авокадо много ненасыщенных жиров, которые в сочетании с клетчаткой помогают справляться с чувством голода.

Грецкие орехи и миндаль. Белок и клетчатка, содержащаяся в них, продлевают чувство насыщения и помогают справиться с приступами внезапного голода. После перекуса орехами вам точно не захочется ничего высококалорийного. Но имейте в виду, что в орехах тоже много калорий. Так что грецкого ореха стоит есть не больше 10 штук, а миндаля — не более 15.

Горький шоколад. Может снижать выработку гормона голода — грелина. Важно, чтобы в таком шоколаде содержание какао-бобов было не менее 70%. Суточная норма потребления горького шоколада для человека — примерно 30–50 г.