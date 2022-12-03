Как обезопасить себя от инфаркта в Новый год

До празднования Нового года осталось меньше месяца — самое время планировать меню и программу (дом снимать уже, наверное, поздно). Но нельзя забывать о том, что безудержное веселье, море еды и алкоголь чреваты проблемами со здоровьем — и весьма серьёзными, вплоть до инфаркта. Если вы не хотите, чтобы праздники закончились в больничке, стоит пересмотреть своё отношение к тому, как вы будете их отмечать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам врачей, слишком большое количество еды может увеличить нагрузку на ваше сердце и повысить риск развития инфаркта миокарда.

Каждый год специалисты на новогодние каникулы фиксируют резкий рост количества диагностированных инфарктов. Факторов много: и холод, и снижение физических нагрузок, и сильный стресс, и алкоголь. Но врачи убеждены, что главная причина — переедание.

Врачи из Нового Орлеана (это в США) выяснили, что люди, слишком увлёкшиеся плотными новогодним ужинами, особенно с тяжёлой пищей, подвергаются огромному риск столкнуться с инфарктом в течение буквально пары часов после еды.

Специалисты даже устроили эксперимент, в рамках которого они опросили 1986 человек, перенёсших инфаркт миокарда. И каждый них рассказал, что последний приём пищи был ровно перед сердечным приступом. 158 респондентов рассказали, что переедали в течение 26 часов до наступления инфаркта, а остальные 25 человек отметили, что крепко поели буквально за два часа до приступа.