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52 минуты назад

Выяснилось, каких животных могут заводить аллергики

Секрет Фирмы

Многие люди, страдающие от аллергии, опасаются заводить домашних животных, хоть и мечтают об этом. Врач-иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина рассказала, можно ли держать питомцев людям, которые страдают от непереносимости разных веществ. Тем более в последнее время в интернете появились объявления о продаже гипоаллергенных котят или щенков. Стоит ли их покупать людям со специфическим заболеванием?

Выяснилось, каких животных могут заводить аллергики
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач рассказала, что гипоаллергенных животных не существует: это миф. Даже если у собаки или кошки нет шерсти и подшерстка, всё равно у человека могут развиться неприятные реакции. Если всё же человек с аллергией решился завести питомца, то надо сдать анализ крови на специфический иммуноглобулин Е к шерсти или эпителию. Также стоит пройти консультацию у врача-аллерголога.

Также бывают такие истории, когда аллергия на животное развивается постепенно, длительный период. В этом случае надо убрать все вещи, в которых накапливается пыль. А шерсть животного надо обработать шампунем против бытовых клещей.

Если у человека всё же есть склонность к аллергии, но реакции на кошку или собаку нет, то стоит два раза посетить питомник или хозяина, причем с перерывом в пять-семь дней. Это позволит понять, будет ли аллергия на конкретного питомца. Ранее российские депутаты предложили разрешить отстрел некоторых бродячих животных.

Здоровье,
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