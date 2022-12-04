Выяснилось, каких животных могут заводить аллергики

Многие люди, страдающие от аллергии, опасаются заводить домашних животных, хоть и мечтают об этом. Врач-иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина рассказала, можно ли держать питомцев людям, которые страдают от непереносимости разных веществ. Тем более в последнее время в интернете появились объявления о продаже гипоаллергенных котят или щенков. Стоит ли их покупать людям со специфическим заболеванием?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач рассказала, что гипоаллергенных животных не существует: это миф. Даже если у собаки или кошки нет шерсти и подшерстка, всё равно у человека могут развиться неприятные реакции. Если всё же человек с аллергией решился завести питомца, то надо сдать анализ крови на специфический иммуноглобулин Е к шерсти или эпителию. Также стоит пройти консультацию у врача-аллерголога.

Также бывают такие истории, когда аллергия на животное развивается постепенно, длительный период. В этом случае надо убрать все вещи, в которых накапливается пыль. А шерсть животного надо обработать шампунем против бытовых клещей.