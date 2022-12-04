Врач предупредила о последствиях жесткого голодания

Готовь саночки летом, а фигуру — зимой. Многие из нас начинают задумываться, как похудеть к сезону отпусков, — и это правильно, потому что похудение с помощью правильной диеты — процесс небыстрый. Однако некоторые считают, что можно есть всё подряд, а потом, если понадобится, избавиться от лишних килограммов поможет жёсткое голодание. Чем это грозит организму, рассказала врач Елена Парецкая.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Многие считают, что немножко поголодать — это полезно, якобы организм разгрузится, отдохнёт, а заодно и сбросит лишний вес. Однако человек не приспособлен к тому, что пища поступает нерегулярно. Максимальный перерыв — это ночной, пока вы спите. Всё-таки для того, чтобы все клетки тела получали достаточно питательных веществ и различных компонентов для метаболизма, необходимо потреблять достаточное количество еды.

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По словам Парецкой, если этого не происходит, особенно при длительном или частом голодании, то организм быстро истощает свои ресурсы и возникает масса неприятных последствий, серьёзных патологий вплоть до риска онкологии.

«Исходя из элементарных знаний физиологии уже становится понятно — голодание не может принести пользу здоровью. И чем дольше вы голодаете, тем хуже будет организму. Максимум, на который хватает собственных ресурсов тела, — сутки. За это время полностью расходуется гликоген — запасная форма глюкозы, за счёт чего поддерживается относительно стабильный уровень сахара крови. Затем, чтобы получить новые порции глюкозы, организм начинает расходовать свои ресурсы, запасы, которые он накапливал на чёрный день», — рассказала врач.

Всё дело в том, что жиры расходуются с большим трудом и самыми последними — куда проще сжечь белки, необходимые для мышц, иммунной системы, клеток крови и работы мозга. Поэтому если вы решили похудеть, то самый здоровый способ — это не голодать, а есть так, чтобы создавать постоянный, но небольшой дефицит калорий. В этом случае организм перестроит метаболизм так, чтобы сжигать именно жиры, а белки направлять на нужды тела. Правда, придётся набраться терпения, ведь за несколько дней невозможно сжечь сразу 5–10 кг лишнего подкожного жира.

«На фоне голодания страдает обмен белков. Они расходуются на получение энергии, а не на строительство новых клеток, включая быстро обновляемые лейкоциты. Кроме того, антитела для защиты от инфекций — это тоже белки. Поэтому люди, которые часто голодают, закономерно имеют более уязвимую иммунную систему», — напомнила Парецкая.

По словам врача, люди, предпочитающие жёсткое голодание, чаще страдают от простуд и кишечных инфекций, а сами заболевания протекают тяжелее и дольше. Более того, если не оставить привычку голодать, то повышается риск и серьёзных осложнений.

«Да, на фоне инфекции мы хуже едим, аппетита нет, но для борьбы с инфекцией организм кидает ресурсы, накопленные до этого. А если он уже исчерпал их все, голодая и получая крайне мало аминокислот, витаминов и микроэлементов, откуда взять силы?» — добавила специалист.

Ещё одна проблема голодания — это стресс. Задача иммунной системы ведь не только в том, чтобы бороться с инфекциями, но и контролировать состояние клеток собственного тела. А при голодании возникает повышенная угроза трансформации клеток в потенциально раковые.

«При полноценной активности иммунная система надзирает за всем происходящим в организме, ей активно помогают в этом кровеносная и лимфатическая система. В период голодания возникает стресс — он сам по себе негативно влияет на организм, провоцируя возможные трансформации клеток. Плюс во время голодания иммунная система раздражена, истощена и возбуждена, поэтому шансы на то, что опухолевые клетки ускользнут от её бдительного ока, — выше», — рассказала Парецкая.

Голодание может привести и к анемии — состоянию, когда организму не хватает аминокислот, железа, меди, цинка, витаминов группы В, влияющих на кроветворение.

«Нарушения обменных процессов неизменно формируют целую патологическую цепочку событий — снижение синтеза гормонов, ухудшение самочувствия на фоне стресса, нарушения в работе щитовидной железы и многих других органов тела. Это ведёт к проблемам в образовании энергии клетками, задержке жидкости, выпадению волос, нарушению роста ногтей, слабости, трудностям концентрации», — отметила врач.