Назван способ справиться с обманчивым голодом зимой

Способ справиться с обманчивым голодом без риска набора лишнего веса назвала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. По ее словам, зимой человек может испытывать особый голод, если начинает пить меньше воды, чем в теплое время года.
«Очень часто зимой нам кажется, что организму не нужна вода, и мы начинаем пить ее в меньших количествах. На самом деле во время отопительного сезона происходит отчасти "высушивание" организма. В такие моменты важно пить больше воды, потому что если этого не делать, возникает обманчивый голод, и мы начинаем заедать жажду. То есть организм берет воду из еды», — объяснила специалист.
Однако набирается в этом случае не только вода, но и избыточные килограммы, заметила она.
Чтобы избежать набора веса, нужно ежедневно выпивать необходимое организму количество воды, вне зависимости от времени года, заявила Матыскина.