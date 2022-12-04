Назван способ справиться с обманчивым голодом зимой

«Очень часто зимой нам кажется, что организму не нужна вода, и мы начинаем пить ее в меньших количествах. На самом деле во время отопительного сезона происходит отчасти "высушивание" организма. В такие моменты важно пить больше воды, потому что если этого не делать, возникает обманчивый голод, и мы начинаем заедать жажду. То есть организм берет воду из еды», — объяснила специалист.