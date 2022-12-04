Это одеяло улучшит ваш сон

Ученые обнаружили, что лучше всего спится человеку именно под ватным одеялом. Поэтому стоит заменить им шёлковые или пуховые, которыми укрываются большинство из нас.

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Сейчас становится всё холоднее, поэтому хочется укутаться в максимально тёплое одеяло. В детстве многие из нас укрывались тяжёлыми ватными. И одно исследование показало, что именно такие одеяло лучше всего выбирать для сна.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Clinical Sleep Medicine, сон под тяжёлым одеялом (если его вес - 6-8 кг) значительно улучшает качество сна, а также снижает интенсивность депрессии и тревоги за 30 дней.

В ходе этого исследования специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 120 человек, страдающих бессонницей. При этом добровольцы не могли спать до этого более двух месяцев и имели психическое заболевание (биполярное расстройство, тяжёлая форма депрессии, СДВГ либо тревожное расстройство).

Спустя четыре недели после начала эксперимента выяснилось, что бессонница у людей, которые спали под тяжёлыми одеялами, снизилась на 59,4 %, индекс тяжести бессонницы уменьшился более чем на 50 %, показатель полной ремиссии равнялся 42,2 %.