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27 минут назад

Это одеяло улучшит ваш сон

Ferra.ru

Ученые обнаружили, что лучше всего спится человеку именно под ватным одеялом. Поэтому стоит заменить им шёлковые или пуховые, которыми укрываются большинство из нас.

Это одеяло улучшит ваш сон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас становится всё холоднее, поэтому хочется укутаться в максимально тёплое одеяло. В детстве многие из нас укрывались тяжёлыми ватными. И одно исследование показало, что именно такие одеяло лучше всего выбирать для сна.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Clinical Sleep Medicine, сон под тяжёлым одеялом (если его вес - 6-8 кг) значительно улучшает качество сна, а также снижает интенсивность депрессии и тревоги за 30 дней.

В ходе этого исследования специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 120 человек, страдающих бессонницей. При этом добровольцы не могли спать до этого более двух месяцев и имели психическое заболевание (биполярное расстройство, тяжёлая форма депрессии, СДВГ либо тревожное расстройство).

Спустя четыре недели после начала эксперимента выяснилось, что бессонница у людей, которые спали под тяжёлыми одеялами, снизилась на 59,4 %, индекс тяжести бессонницы уменьшился более чем на 50 %, показатель полной ремиссии равнялся 42,2 %.

Учёные считают, что тяжёлое одеяло оказывает на человека такое же влияние, как массаж. В результате в мозге человека производится мелатонин. Но важно, чтобы при этом одеяло было не слишком толстым, иначе оно уже принесёт не пользу, а вред.

Здоровье,
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