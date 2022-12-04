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1 час назад

Стоматолог раскрыл самые вредные для зубов сладости

Секрет Фирмыиещё 1

Мало того, что сахар и все сахаросодержащие продукты сами по себе вредны для зубной эмали, некоторые из них особенно опасны. По словам стоматолога Олега Курова, тем, кто рассчитывает на здоровые зубы, точно стоит отказаться от липких, тянучих, вязких сладостей, леденцов и кислых цукатов. А вот наименее вредной сладостью для зубов врач назвал тёмный шоколад.

Стоматолог раскрыл самые вредные для зубов сладости
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Особенно не рекомендуется "долгоиграющая" карамель, налипающая в труднодоступных местах. В чёрный список я бы отправил и леденцы, так как они могут оставлять микротрещины на эмали зубов», — предупредил Куров.

Также стоматолог не рекомендует есть цукаты и сухофрукты, так как все они содержат сахара и по воздействию на зубы ничем не отличаются от обычных конфет. А кислые фрукты, например, цитрусовые содержат большое количество фруктовых кислот, которая ведёт к разрушению эмали.

При этом тёмный шоколад, по словам Курова, напротив, для зубов наименее опасен. Ведь какао в его составе «способствует укреплению иммунной и нервной системы, стимулирует дыхание, препятствует возникновению злокачественных опухолей». Также в нём много эпикатехина — этот антиоксидант защищает от образования амилоидных бляшек, влияющих на болезнь Альцгеймера.

Здоровье,
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