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1 час назад

В каких случаях липовый чай становится опасен для здоровья

Ferra.ru

Известно, что липа очень полезна для организма и её рекомендуется употреблять зимой. Однако доктор Хусейн Ашкын Акполат отмечает, что липовый чай может иногда и сильно навредить здоровью.

В каких случаях липовый чай становится опасен для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор Хусейн Ашкын Акполат подчёркивает, что липа в целом полезна для здоровья. Но заваривать её нужно правильно. Лучше всего при этом сначала нагреть воду до 80 градусов по Цельсию, затем снять воду с огня, добавить в неё горстку листьев липы и цветков. Далее нужно заваривать чай в течение максимум 10 минут.

А вот часами варить липу очень вредно. Объясняется это, по словам специалиста, тем, что из-за длительного кипячения в воду попадает много дубильных веществ, цвет самого чая становится темнее, у напитка появляется горький вкус. Это всё значит, что в воду уже выделились вредные вещества из растения.

В больших количествах пить липовый чай тоже небезопасно. Рекомендуется употреблять такой чай без добавок, причём не более 2-3 чашек.

Здоровье,
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