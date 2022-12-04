В каких случаях липовый чай становится опасен для здоровья

Известно, что липа очень полезна для организма и её рекомендуется употреблять зимой. Однако доктор Хусейн Ашкын Акполат отмечает, что липовый чай может иногда и сильно навредить здоровью.

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Доктор Хусейн Ашкын Акполат подчёркивает, что липа в целом полезна для здоровья. Но заваривать её нужно правильно. Лучше всего при этом сначала нагреть воду до 80 градусов по Цельсию, затем снять воду с огня, добавить в неё горстку листьев липы и цветков. Далее нужно заваривать чай в течение максимум 10 минут.

А вот часами варить липу очень вредно. Объясняется это, по словам специалиста, тем, что из-за длительного кипячения в воду попадает много дубильных веществ, цвет самого чая становится темнее, у напитка появляется горький вкус. Это всё значит, что в воду уже выделились вредные вещества из растения.