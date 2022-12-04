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51 минуту назад

Быстрая тренировка в зале на все тело для девушек: видео

Мария Иглина

Фитнес-блогер Ironsupergirl показала простую круговую тренировку из четырех упражнений для выполнения в зале. Комплекс упражнений подойдет как новичкам, так и постоянным посетителям тренажерного зала.

Начать стоит с 20 повторений упражнения “Становая тяга”, при выполнении важно не переборщить с выбором веса “блинов”. Будьте внимательны, при слишком сильной нагрузке упражнение будет иметь обратный эффект. Продолжить тренировку стоит нагрузкой на мышцы спины, на выполнение упражнения “экстензия” потребуется тоже 20 повторений.

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Подробнее о тренировке и технике выполнения упражнений, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как работают отбеливающие зубные пасты на самом деле.

Здоровье,Видео,
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