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1 час назад

Врач назвала основные причины нерегулярной менструации

Мослента

Основные причины нерегулярной менструации назвала «Мосленте» врач-гинеколог, УЗИ-диагност, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян. Она напомнила, что задержка более 10 дней или сокращение цикла до 15 дней сигнализируют о серьезных нарушениях в организме, а отсутствие менструации в течение трех месяцев считается аменореей и требует комплексного обследования.

Врач назвала основные причины нерегулярной менструации
Фото: МослентаМослента

«Причиной задержек или нерегулярных менструаций часто становятся стрессы, излишняя физическая нагрузка, утомляемость, неправильное питание или недостаточный калораж употребляемой в пищу еды. Также на изменения в организме может указывать расстройство щитовидной железы — с этим отклонением сталкиваются почти 15 процентов пациенток с диагностированной аменореей», — рассказала Маилян.

Гинеколог призвала своевременно обращаться за помощью, так как причиной нарушения цикла могут быть и патологии, требующие длительного лечения — к примеру, поликистоз яичников. Врач, как правило, назначает первичное исследование гормонов и УЗИ, а затем проводит дополнительную диагностику.

Универсальной рекомендацией для всех пациенток с нерегулярной менструацией Маилян считает регулярный прием витаминов А и Е.

Здоровье,
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