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50 минут назад

Ученые связали пропуски приемов пищи с повышенным риском смертности

Сибмеда

Исследователи изучили интервалы между приёмами пищи у взрослых американцев – от 40 лет и старше. Проанализировав данные, они сделали выводы, как частота приёма пищи может быть связана с фатальными заболеваниями.

Ученые связали пропуски приемов пищи с повышенным риском смертности
Фото: СибмедаСибмеда

Анализ показал, что приём пищи один раз в день связан с более высокой смертностью в сравнении с традиционным трёхразовым питанием. Среди участников, которые пропускают завтрак, чаще развиваются смертельно опасные сердечно-сосудистые патологии, а у тех, кто пропускает обед и ужин, повышается риск смерти от всех причин, – передает слова авторов исследования Medscape.

При этом, слишком короткие интервалы между приёмами пищи также ведут к угрожающим здоровью рискам. Опираясь на свои выводы, учёные рекомендуют принимать пищу не менее двух-трёх раз в день – с промежутком от 4,5 часов.

По данным Национального исследования здоровья и питания США 40% американцев пропускают приёмы пищи, каждый пятый пропускает завтрак или обед.

Комментируя данное исследование, эксперты делают оговорки: важным было бы также оценивать количество потребляемых калорий и состояние здоровья участников на момент включения их в исследование. На развитие рисков влияет не только то, как часто мы едим, но и то, что мы едим. Так, большое количество сахара в еде и вся «нездоровая» пища также точно демонстрирует связь с высокой смертностью.

Здоровье,
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