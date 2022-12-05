Ученые связали пропуски приемов пищи с повышенным риском смертности

Исследователи изучили интервалы между приёмами пищи у взрослых американцев – от 40 лет и старше. Проанализировав данные, они сделали выводы, как частота приёма пищи может быть связана с фатальными заболеваниями.

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Анализ показал, что приём пищи один раз в день связан с более высокой смертностью в сравнении с традиционным трёхразовым питанием. Среди участников, которые пропускают завтрак, чаще развиваются смертельно опасные сердечно-сосудистые патологии, а у тех, кто пропускает обед и ужин, повышается риск смерти от всех причин, – передает слова авторов исследования Medscape.

При этом, слишком короткие интервалы между приёмами пищи также ведут к угрожающим здоровью рискам. Опираясь на свои выводы, учёные рекомендуют принимать пищу не менее двух-трёх раз в день – с промежутком от 4,5 часов.

По данным Национального исследования здоровья и питания США 40% американцев пропускают приёмы пищи, каждый пятый пропускает завтрак или обед.