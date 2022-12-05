Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Как избежать "запаха старушки": три действенных совета

Мира Маркина

Женщин в возрасте подчас выделяет характерный запах, который еще именуют "запахом старушки". По мнению ученых, за данный запах ответственно вещество 2-ноненаль, которого в организме пожилых людей гораздо больше, чем в организме молодежи.

Как избежать "запаха старушки": три действенных совета
Фото: UnsplashUnsplash

Однако, даже если до пенсии вам далековато, ускорить развитие "запаха старушки" могут ошибки в уходе за собой. Подробнее о ритуалах, которые нельзя игнорировать, чтобы благоухать юностью даже после 40 – в материале "Рамблера".

4 признака, которые выдают "моральную старушку"

Тщательная чистка зубов

С годами слюна становится более вязкой, а вместе с тем более пригодной для развития патогенной микрофлоры. Чистите зубы тщательно не меньше двух раз в день, а также не пренебрегайте ополаскивателем и зубной нитью. Кроме того, посещайте стоматолога хотя бы два раза в год в профилактических целях.

Гигиена

Снижение активности или отсутсвие половой жизни еще не повод для того, чтобы реже принимать душ. Делайте это ежедневно и не забывайте пользоваться увлажняющими кремами – это поможет поддержать здоровый баланс кожных покровов.

Следите за чистотой одежды

Одежда быстро впитывает запахи нашей кожи. Вот почему важно носить нательное белье. Кроме того, не стоит класть ношеную одежду в шкаф к чистой одежде – велика вероятность того, что ткани пропитают друг друга разными запахами.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители