Как избежать "запаха старушки": три действенных совета

Женщин в возрасте подчас выделяет характерный запах, который еще именуют "запахом старушки". По мнению ученых, за данный запах ответственно вещество 2-ноненаль, которого в организме пожилых людей гораздо больше, чем в организме молодежи.

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Однако, даже если до пенсии вам далековато, ускорить развитие "запаха старушки" могут ошибки в уходе за собой. Подробнее о ритуалах, которые нельзя игнорировать, чтобы благоухать юностью даже после 40 – в материале "Рамблера".

Тщательная чистка зубов

С годами слюна становится более вязкой, а вместе с тем более пригодной для развития патогенной микрофлоры. Чистите зубы тщательно не меньше двух раз в день, а также не пренебрегайте ополаскивателем и зубной нитью. Кроме того, посещайте стоматолога хотя бы два раза в год в профилактических целях.

Гигиена

Снижение активности или отсутсвие половой жизни еще не повод для того, чтобы реже принимать душ. Делайте это ежедневно и не забывайте пользоваться увлажняющими кремами – это поможет поддержать здоровый баланс кожных покровов.

Следите за чистотой одежды